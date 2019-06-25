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Богдан был представителем офшорной компании, которую подозревают в мошенничестве на 200 млн грн — расследование Bihus.Info

Сегодня, 13:59
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Богдан был представителем офшорной компании, которую подозревают в мошенничестве на 200 млн грн — расследование Bihus.Info - фото

НВ

Андрей Богдан

Журналисты Наших Грошей обнаружили причастность главы Администрации президента Андрея Богдана к офшорной компании Idelberg resources, которую подозревают в кредитной афере на 200 млн гривен.

Как утверждают журналисты Bihus.Info, Андрей Богдан был представителем этой компании по доверенности.

Отмечается, что в 2016 году Фонд гарантирования вкладов обнаружил мошенничество, которое осуществлялось через офшорную компанию Idelberg resources с Виргинских островов. В этом же году на этом основании было открыто уголовное производство.

По данным следствия, которые приводят Наші Гроші, оффшорная компания помогла Светловодскому маслосыркомбинату из группы Клуб сыра не рассчитаться за кредит в банке Финансы и кредит.

Маслосыркомбинат получил кредит в 2007 году. В 2009 году, когда кредит уже должен был быть погашен, долг комбината перед банком составил около 150 млн гривен. Когда банк обратился за взысканием залога по кредиту, оффшорная фирма Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

По одному судебному иску компания требовала вернуть ей более 52 миллионов гривен, которые якобы занимал комбинат ранее. Во втором иске Айдельберг требовала еще более 150 миллионов гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу Карловского завода сухого молока.

Idelberg resources утверждала, что получила право требования на них от других оффшорных компаний. Маслосирокомбинат официально признал свой долг. А 23 июня 2009 года Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска компании. В материалах уголовного производства 2016 года эта оффшорная фирма названа фиктивной.

По данным Фонда гарантирования вкладов, маслосыркомбинат инициировал собственное банкротство для вывода имущества из ипотеки банка Финансы и кредит. После этого имущество комбината продали за 10 миллионов гривен — втрое ниже оценочной стоимости предприятия, которая в 2009 году составляла 31 708 074 гривен. По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании Днепровская молочная компания из группы Клуб сыра, отмечают журналисты.

Имя Андрея Богдана появилось в документах этой компании немного позже — в 2014 году. Доверенности на представительство оффшорной компании Богдану выдал его бизнес-партнер Александр Баулин.

В схеме вывода денег из банка причастны и другие коллеги Андрея Богдана — Роман Бабий и Александр Коваленко.

Теги:   Наші гроші Офшоры Администрация президента Украины Андрей Богдан

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