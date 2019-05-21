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Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента

Вчера, 19:47
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Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом говорится в указе от 21 мая.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины», — говорится в документе.

Юрист Андрей Богдан является личным адвокатом украинского олигарха Игоря Коломойского, который вернулся в Украину накануне инаугурации Владимира Зеленского.

Богдан осуществлял юридическое сопровождение избирательной кампании Зеленского, является его советником по юридическим вопросам.

Сам Богдан ранее заявлял, что в случае назначения его на государственный пост, он завершит свою адвокатскую практику.

Теги:   Андрей Богдан Администрация президента Украины Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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