Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Андрея Богдана главой Администрации президента.
Об этом говорится в указе от 21 мая.
«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины», — говорится в документе.
Юрист Андрей Богдан является личным адвокатом
украинского олигарха Игоря Коломойского, который вернулся в Украину накануне
инаугурации Владимира Зеленского.
Богдан осуществлял юридическое сопровождение избирательной
кампании Зеленского, является его советником по юридическим вопросам.
Сам Богдан ранее заявлял, что в случае
назначения его на государственный пост, он завершит
свою адвокатскую практику.