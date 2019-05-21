Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента Вчера, 19:47 7355 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и Андрей Богдан пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом говорится в указе от 21 мая.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины», — говорится в документе.

Юрист Андрей Богдан является личным адвокатом украинского олигарха Игоря Коломойского, который вернулся в Украину накануне инаугурации Владимира Зеленского.

Богдан осуществлял юридическое сопровождение избирательной кампании Зеленского, является его советником по юридическим вопросам.

Сам Богдан ранее заявлял, что в случае назначения его на государственный пост, он завершит свою адвокатскую практику.