Общественный люстрационный комитет подал иск против Зеленского
Неправительственная организация Общественный люстрационный комитет подала иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Андрея Богдана главой АП.
Активисты, которые принимали участие в разработке люстрационного законодательства Украины, опубликовали соответствующий пост на странице организации в Facebook в пятницу, 24 мая.
«Сегодня Общественный люстрационный комитет обратился с иском к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить Указ о назначении Богдана А.И. главой АПУ.
Богдан А.И. занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период
Должность Главы Администрации Президента Украины предусмотрена п. 5 ч. 1 ст. 2 Закона Украины Об очищении власти как должность, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрация).
Ждем открытия производства по делу", — говорится в публикации.
Активисты также сообщили, что дело будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного суда.
Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.
Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.
Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.
В то же время в Минюсте заявили, что закон о люстрации распространяется на должность главы АП.