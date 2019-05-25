Общественный люстрационный комитет подал иск против Зеленского Сегодня, 07:44 11075 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / HANDOUT Адвокат украинского олигарха Коломойского Богдан возглавил Администрацию президента Зеленского REUTERS / HANDOUT

Неправительственная организация Общественный люстрационный комитет подала иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Андрея Богдана главой АП.

Активисты, которые принимали участие в разработке люстрационного законодательства Украины, опубликовали соответствующий пост на странице организации в Facebook в пятницу, 24 мая.

«Сегодня Общественный люстрационный комитет обратился с иском к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить Указ о назначении Богдана А.И. главой АПУ.

Богдан А.И. занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25.02.2010 по 22.02.2014, а также во время Революции Достоинства и не уволился по собственному желанию с 22.11.2013 по 22.02.2014 .

Должность Главы Администрации Президента Украины предусмотрена п. 5 ч. 1 ст. 2 Закона Украины Об очищении власти как должность, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрация).

Ждем открытия производства по делу", — говорится в публикации.

Активисты также сообщили, что дело будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного суда.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Богдан занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пояснил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под закон о люстрации, поскольку АП не является органом государственной власти.

В то же время в Минюсте заявили, что закон о люстрации распространяется на должность главы АП.