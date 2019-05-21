Первый помощник президента. Зеленский назначил на госдолжность партнера по Кварталу 95 Сергея Шефира
Вчера, 20:16
9421
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира, с которым они вместе были сооснователями Квартала 95, первым помощником президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
По данным СМИ, Сергей Шефир не только бизнес-партнер, но и лучший друг Владимира Зеленского. Он также был членом избирательного штаба Зеленского.
6 мая Сергей Шефир заявлял, что Зеленский вышел из общего бизнеса, передав свою долю одному из партнеров.