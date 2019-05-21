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Первый помощник президента. Зеленский назначил на госдолжность партнера по Кварталу 95 Сергея Шефира

Вчера, 20:16
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Первый помощник президента. Зеленский назначил на госдолжность партнера по Кварталу 95 Сергея Шефира - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Зеленский обнимает Сергея Шефира на сцене в своем штабе после объявления результатов экзитпола 21 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира, с которым они вместе были сооснователями Квартала 95, первым помощником президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

По данным СМИ, Сергей Шефир не только бизнес-партнер, но и лучший друг Владимира Зеленского. Он также был членом избирательного штаба Зеленского.

6 мая Сергей Шефир заявлял, что Зеленский вышел из общего бизнеса, передав свою долю одному из партнеров.

Теги:   Студия Квартал-95 Владимир Зеленский Сергей Шефир

Спецтема   Зеленский — новый президент

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