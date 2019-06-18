Не только Коломойский: СМИ выяснили, с какими политиками и бизнесменами работал глава АП Богдан Сегодня, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Gleb Garanich/Reuters Среди клиентов Богдана был не только Коломойский Gleb Garanich/Reuters

Глава Администрации президента Андрей Богдан до назначения на должность работал не только с олигархом Игорем Коломойским, но и с целым рядом топ-политиков, судей и бизнесменов, говорится в расследовании программы Наші гроші.

Отмечается, что юридическую карьеру Андрей Богдан начинал в адвокатской компании Правис, владельцами которой были нынешний нардеп Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-заместитель руководителя Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.



Последний впоследствии создал собственную юридическую фирму Пукшин и партнеры, куда и перешел работать Богдан, в будущем став бизнес-партнером Пукшина — как в юридической, так и в аграрной сферах. После Революции Достоинства Игорь Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии Гражданская позиция и получив там 14 место в списке. Андрей Богдан в тот же момент уже работал советником олигарха Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и тоже пытался пройти в парламент по спискам Блока Петра Порошенко.

Несмотря на то, что де-юре Богдан вышел из бизнес-структур Пукшина, отношения между ними достоверно остаются довольно близкими. Журналисты неоднократно фиксировали Андрея Богдана на автомобиле Tesla, принадлежащем одной из компаний Игоря Пукшина, а его офис до сих пор находится на шестом этаже бизнес-центра на Ярославской, 56А в Киеве. Здесь же базируется фирма Пукшин и партнеры.

Еще одним бизнес-партнером Пукшина, а ранее и Богдана, является бывший глава судебной администрации и сожитель судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой Руслан Кирилюк. Именно этот суд рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации ПриватБанка в пользу олигарха Игоря Коломойского. Здесь же работает сестра Пукшина — Людмила Пукшина и Роман Бойко — бывший руководитель юридической фирмы Статус, совладельцем которой являются родной брат Андрея Богдана Игорь. Последний также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело Привата имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций.

В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин. Последний также близок к и к Андрею Богдану.

В 2007-м Андрей Богдан пытался попасть в Верховную Раду по спискам Нашей Украины-Народной Самообороны, но 93 место в списке партии оказалось непроходным. Между тем, Богдан таки поработает в парламенте, но не депутатом, а помощником тогда еще нардепа от Блока Юлии Тимошенко Андрея Портнова.

В 2008-м Андрей Богдан стал адвокатом нынешнего генпрокурора, который тогда занимал должность министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД. Также генпрокурор заявил, что поддерживает отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время.

При президентстве Виктора Януковича Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником, а затем и адвокатом тогдашнего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.

Примерно за год до попадания в команду Владимира Зеленского Андрей Богдан успеет поработать с Богданом Якимцем, которого называют неформальным помощником и другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.