«Разрушительные последствия для РФ». Резников назвал ракетные атаки россиян ошибкой 11 октября, 01:17 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что массированные российские ракетные атаки в понедельник, 10 октября, не имели никакого военного смысла, были ошибкой страны-агрессора и демонстрацией «растерянности и нервозности» оккупантов.

У себя в Facebook Резников написал, что последняя атака оккупантов была контрпродуктивной и повлечет за собой разрушительные последствия для РФ. Он объяснил, что Россия не достигла ни одной военной цели, а защитники и защитницы Украины, наоборот, получили дополнительную мотивацию скорее выгнать оккупантов с украинских территорий. Также РФ в очередной раз доказала, что является страной-террористом.



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«Все, кто после этого попытается сотрудничать с РФ, отрицать террористическую сущность московского режима, будут иметь очевидные проблемы с объяснениями», — отметил министр.

Также страна-агрессор продемонстрировала, что сознательно устраивает гуманитарный кризис, который может коснуться всей Европы, добавил Резников.

"…Если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить «усталости» от Украины, то теперь россияне все сделали за нас… Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Разрушение энергосистемы — это не только об отоплении. Это о еде и воде, канализации, о болезнях и всех сопутствующих последствиях. На этом фоне гораздо проще объяснять, зачем нам очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего средства ПВО и ПРО", — написал он.

По мнению главы Минобороны, многие политики из стран-партнеров Украины «все более четко осознают, что с нынешним кремлевским режимом у цивилизованного мира не может быть ничего общего». Он напомнил, что в ближайшие дни пройдут встречи в формате Рамштайн и штаб-квартире НАТО, а оккупанты «сами делают [все], чтобы максимально расширить список законных целей для нейтрализации рисков».

В результате массированных российских атак по ряду областей Украины 10 октября, по данным ГСЧС (по состоянию на 21:00), погибли 14 человек, 97 — пострадали. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Инфографика: НВ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

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