«Предел возможностей России». О чем говорит варварский обстрел городов Украины — объясняет эксперт 10 октября, 21:25 Эксклюзив НВ Последствия ракетного удара по Киеву, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

Алексей Ижак, аналитик Национального института стратегических исследований, рассказал Радио НВ, что массированный ракетный террор городов Украины фиксирует стратегическую ограниченность действий РФ и импульсивную истерику с запуском всех конвенционных средств атаки.

— Что можно сказать о сегодняшних массированных обстрелах, истерических? Такое впечатление, что они решили запустить все, что у них есть. Как вы считаете, это решение лично Путина как месть за Крымский мост?

Видео дня

— Да, это решение лично Путина как месть за Крымский мост. Здесь просто нет других вариантов, что это такое. Если, допустим, обстрелы Запорожья давнишние и постоянные, можно говорить, что они просто боятся еще одного направления наступления украинских сил, а это удары вглубь и явная реакция на Крымский мост.

Будем оптимистами, это лучше, чем ядерное оружие. Но вообще я согласен с тем, что вы сказали «истерическая реакция», возможно, она более или менее взвешена, но мы наверняка видим пределы российских возможностей. Вот то, что они могут. Может быть, они запустили не все, что у них есть. Надо посмотреть. По моему ощущению, то, что происходило в Днепре, взрывы менее мощные, чем когда запускаются большие ракеты Х-101, Х-22 тем более, это нечто поменьше.

Я не исключаю, что значительное количество этих ударов — это иранские дроны, и значительное количество этих ударов — это С-300 в их новом варианте ударов по наземным целям. Сколько там было настоящих больших ракет, возможно, что-то было, но в конце концов и такой вариант означает, что стреляют тем, чем могут, чтобы продемонстрировать такой массированный ответ.

— Мы видим, что были совершены удары по критической инфраструктуре, по энергообъектам. Мы помним, что Россия уже грозилась, что будет бить по критической инфраструктуре, Путин лично на такое намекал.

Что мы можем сказать, учитывая сегодняшний день? Они же готовили, у них уже, вероятно, были прицелены эти объекты. Чего ждать тогда в будущем, если мы видели сегодня такую ситуацию?

— Они будут продолжать это, но все же посмотрим. Нанесли такой массированный удар. И оказывается, самые большие объекты критической инфраструктуры, которые они могут поразить, это все же электросети, возможно, даже не электростанции, а подстанции, просто линии, трансформаторные будки. И когда они говорили сначала, теперь они якобы уничтожают украинскую инфраструктуру, они говорили о мостах, железнодорожных тоннелях, вообще сетях и, конечно, об объектах энергетической инфраструктуры.

Сейчас такой массированный удар, по крайней мере, 50 прилетов по Украине, можно говорить, что они были. А может быть, будет за этот день и больше. И вот то, что они добились, то, что в некоторых городах на время исчезло электричество. Вот то, что происходит. Конечно, Россия такими ударами намекает, что может быть еще больше, но, похоже, действительно, кроме ракет не очень большой мощности у них мало что остается. Конечно, если держать ядерное оружие отдельно. Но это все-таки другая тема.

— Кстати, были сообщения, что этих ракет у них осталось меньше половины. Вы видели какую-нибудь такую информацию? Если они уже по 50 штук за раз запускают, то это что, уже последние у них? Или как?

— Ракеты бывают разными. Если говорить, какие ракеты и с каких начиналось нападение в феврале, ракеты Х-55, Х-101, то, что со стратегических бомбардировщиков запускается, а затем ракеты Х-22, которые с Ту-22 в Калужской области запускаются, Искандеры, Калибры и Кинжал, я думаю, сейчас не было ни Калибров, потому что они реально близки к минимальным запасам. И вряд ли были Искандеры, потому что их мало.

Но то, что в основном было, мне кажется, это иранские дроны и С-300, это переоборудованная ракета, которая для самолетов, противовоздушной обороны ракеты, но и можно стрелять по земле, она большой дальности, но боеприпас у нее не тако большой, [до] 100 килограммов. По сравнению с тонной на Х-22, или 300 килограммов на Х101. То, что остается, оно остается, во-первых, то, что у Ирана купили, и второе то, что переоборудовали из других вариантов, обнажив собственное ПВО, но вот то, что собирают, то, что могут, то и стреляют.

— Недавно было сообщение из турецких СМИ о переговорах и соглашениях между Россией и Западом, Великобританией, Германией, США и Францией. Такое дело хочет инициировать Турция.

Отмечается, что после анализа речей Путина Турция пришла к выводу, что Москва хочет долгосрочного соглашения с Западом, и в то же время в Турции не знают, согласятся ли на такой диалог в Москве.

О чем может идти речь? Что свидетельствует публикация? Действительно ли Эрдоган захочет европейских лидеров усадить за один стол с Путиным, чтобы они там о чем-то договаривались?

— Он, наверное, хочет этого, но не из соображений собственной безопасности. Мне кажется, то, что многие предполагали в начале этой фазы войны, но немного сейчас забыли, что так было, говорили, что в определенный момент, когда Россия окажется в отчаянной ситуации, она будет платить и обещать все, что угодно, кому угодно для того, чтобы ей помогли выйти из этой ловушки, в которую она сама себя загнала.

И вот, мне кажется, сейчас Турция оказывает такую дипломатическую услугу России. И это не противоречит своим взглядам Турции, но вот продвигать такую идею, Турция это делает, чтобы получить от России что-то. И мы уже слышали по крайней мере один элемент того, что она может получить. Эта бесплатная поставка газа еще год, еще два, назывались эти сроки, когда Турция не будет вообще платить за газ.

То есть ну вот такая услуга, Россия за нее заплатила, Турция готова сказать слово, которое для нее немного стоит. Но она может это сказать, написать письма, предложить такие встречи. И я не думаю, что это такая малая цена, чтобы просто бесплатные поставки газа в течение года или двух.

Я думаю, что наверняка будут и уступки со стороны России по финансированию строительства атомной станции. Я не исключаю, что Россия вообще будет сама за все это платить, а потом просто отдаст станцию Турции. Но у России просто ничего не остается, кроме как всеми средствами пытаться выйти из этой ситуации и о чем-то договориться. Вот Эрдоган предложил, Илон Маск предложил, принц Саудовской Аравии оказал услугу России, снизив добычу нефти в рамках ОПЕК. Вот такие действия совершаются Россией.

Сколько она платит за это? Трудно сказать. Но я думаю, много платит и проводит сверхсложные операции, которые она еще может проводить не на поле боя, а на международной арене в дипломатии и в работе спецслужб, она это делает, она доносит свое мнение и находит тех людей и те силы, которые еще могут обратить на нее внимание и что-то предложить для выхода из этой ситуации. Но за все это Россия, я уверен, она платит очень высокую цену на международной арене. Это не просто так.

— А как вы думаете, кто вообще согласится сесть с Путиным за один стол после всего происходящего, после этого терроризма?

— Что-нибудь такое может быть. Я сомневаюсь. Я думаю, сейчас ставка уже идет такого рода, что это сложнее Карибского кризиса, и мы стоим на пороге ядерной войны, так Россия это подает, и чтобы этого не произошло, нужно поговорить. Но если вспомнить Карибский кризис, все же договорились не на личной встрече первых лиц, а через такие вот каналы. Потому я думаю, с Путиным никто встречаться не будет. Но обсуждать тему ядерной войны через разные каналы будут.