«Вполне прогнозируемо». У врага было четыре причины для ракетных ударов по Украине — источник НВ 10 октября, 16:19 Последствия российское ракетного удара по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты пытаются создать больше проблем властям, уничтожая энергетическую инфраструктуру, чтобы это отразилось на темпе наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал собеседник НВ в энергетическом секторе команды президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, россияне пытаются вести войну на истощение, поэтому удары по энергообъектам вполне прогнозируемы. Таким образом, оккупанты пытаются увеличить украинским властям круг задач для решения.

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«Где-то есть попадание, а где-то нет, но очевидно, что они пытаются выбить энергетическую инфраструктуру», — заявил источник НВ.

По мнению этого собеседника, россияне считают, что уничтожение электростанций усложнит продвижение ВСУ из-за повреждений также линий связи.

Еще одной целью оккупантов является попытка распространить панику среди населения, а также попытаться ответить за подрыв Крымского моста.

Кроме того, не исключено, что Киеву придется ограничивать на определенные часы использование электроэнергии в разных районах города.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.