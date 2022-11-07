Россия не успевает пополнять запасы Калибров для нанесения массированных ударов по Украине — Воздушные силы 7 ноября, 14:57 Ракеты Калибр и Х-101 Россия все еще может производить, но это отнимает определенное время (Фото:Повітряне командування Схід)

Россия не успевает производить ракеты типа Калибр в достаточном количестве для нанесения массированных ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

«Калибры не так просто производить, не так просто они производятся на предприятиях военной промышленности. И нужно определенное время, чтобы накапливать те же Калибры для нанесения массированных ударов», — сказал он.

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Он предположил, что россияне накапливают эти ракеты, чтобы продолжит бить по критической инфраструктуре Украины. Игнат отметил, что ракеты Калибр и Х-101 Россия все еще может производить, но это отнимает определенное время.

«За два дня ракеты не делают на производстве. Нужны недели, чтобы ракету испытать, доставить на корабли или на места базирования авиации», — говорит он.

Спикер отметил, что единичные удары ракетами как с кораблей, так и со стратегической авиации, не приносят результата, которого россияне хотят достичь. По его словам, массированными ракетными ударами, Россия также не всегда достигает своих целей.

«И даже массовые удары крылатыми ракетами. Крайний обстрел привел к тому, что 45 из 55 крылатых ракет были сбиты силами ПВО», — отметил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что то время, когда Россия исчерпает критическое количество своих высокоточных ракет, «уже приближается». По его словам, у оккупантов может остаться 25−28% от общего количества, которое было по состоянию на 24 февраля.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.

По данным министра на 14 октября, в арсенале России осталось:

124 ракеты Искандер из 900, которые были в начале вторжения;

272 Калибра из 500;

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.