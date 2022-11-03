Войска РФ атаковали объекты критической и гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области, удалось сбить четыре дрона-камикадзе

3 ноября, 08:33
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РФ ударила дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

РФ ударила дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 3 ноября, войска РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области, а в Никополе ударили по жилым домам. Удалось сбить четыре дрона-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупнаты нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4&t=679s

Глава военной администрации города Александр Вилкул уточнил в своем Telegram, что по объекту энергетической инфраструктуры ударил дрон-камикадзе, а по водной — вражеская ракета. Обошлось без потерь.

«Аварийные бригады работали всю ночь. Водоснабжение везде восстановлено на генераторах. По электроэнергии работы продолжаются. Несколько микрорайонов без света. Идут переподключения на альтернативные линии». — отметил он.

Войска РФ также попали по промышленному предприятия в Павлограде. Там идут восстановительные работы.

Никопольскую и Марганецкую громады враг накрыл Градами и тяжелой артиллерией.

В Никополе в результате атак загорелась заправка. Также снаряды повредили многоэтажки, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

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В Марганецкой громаде вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей.

Над Никопольским районом украинским военным удалось сбить четыре дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.

В ночь на 3 ноября РФ попала в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге, многие районы города остались без света и воды.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Ракетные удары Никополь Война России против Украины дроны-камикадзе

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