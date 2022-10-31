Россия выпустила по Украине 4500 ракет — Зеленский 31 октября, 22:09 В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины 4500 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встречи International Bar Association.

«За каждой из 4500 российских ракет есть нелюди, виновные в смертях и потерях, вызванных этими ракетами. За каждым массовым захоронением жертв российских палачей есть нелюди, виновные в этих убийствах. По каждому проявлению российской агрессии есть те, кто спланировали ее, организовали ее, оправдывали ее и мешали ее завершит», — сказал Зеленский.

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Инфографика: НВ

Президент рассчитывает на участие иностранных юристов в работе по созданию специального трибунала по наказанию российских военных преступников и конфискации российских активов.

«Точку в этой войне — после военных, после политиков — поставят юристы. Именно юристы. Те, кто обеспечат привлечение к ответственности всех виновных в терроре и возмещение всех нанесенных Россией ущерба — за счет активов самого государства-агрессора», — сказал он.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю украинскую территорию. По данным Генштаба, оккупанты выпустили 55 ракет по Украине, из которых 45 ракет сбила ПВО.