У РФ осталось всего 120 Искандеров — ГУР

7 ноября, 09:53
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ВС РФ использовали в Украине уже около 80 процентов своих современных ракет (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

ВС РФ использовали в Украине уже около 80 процентов своих современных ракет (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений.

Об этом в комментарии журналу The Economist сообщил представитель Главного управления Министерства обороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, на сегодняшний день ВС РФ использовали уже около 80 процентов своих современных ракет.

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В частности, Искандеров на вооружении оккупантов осталось всего 120 единиц.

В то же время кремлевский режим пытается пополнить свои запасы за счет Ирана, планируя получить от него около 1000 баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar.

«Мы знаем, что договоренности уже достигнуты», — заявил Скибицкий.

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В свою очередь начальник ГУР Кирилл Буданов ранее рассказал, что РФ может начать применять против Украины иранские ракеты уже в ноябре.

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Вопреки международным санкциям, Иран смог создать целую линейку собственных ракет, в числе которых Zolfaghar (на фото) с дальностью поражения до 700 км (Фото:Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Reuters) Среднее между Точкой-У и Искандером. Какие они — иранские баллистические ракеты, что получает Россия, и справится ли с ними украинская ПВО

Кроме того, Тегеран также поставляет Москве свои беспилотники-камикадзе, которые российские войска используют для ударов по объектам критической инфраструктуры, однако этот тип вооружений значительно менее точный и разрушительный, к тому же они достаточно легко уничтожаются украинскими системами ПВО, а иногда даже стрелковым оружием.

В то же время иранские баллистические ракеты являются сложной для перехвата целью и несут намного более серьезную угрозу.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракеты Искандер ГУР Вадим Скибицкий Война России против Украины

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