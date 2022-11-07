У РФ осталось всего 120 Искандеров — ГУР 7 ноября, 09:53 ВС РФ использовали в Украине уже около 80 процентов своих современных ракет (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений.

Об этом в комментарии журналу The Economist сообщил представитель Главного управления Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам, на сегодняшний день ВС РФ использовали уже около 80 процентов своих современных ракет.

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В частности, Искандеров на вооружении оккупантов осталось всего 120 единиц.

В то же время кремлевский режим пытается пополнить свои запасы за счет Ирана, планируя получить от него около 1000 баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar.

«Мы знаем, что договоренности уже достигнуты», — заявил Скибицкий.

В свою очередь начальник ГУР Кирилл Буданов ранее рассказал, что РФ может начать применять против Украины иранские ракеты уже в ноябре.

Кроме того, Тегеран также поставляет Москве свои беспилотники-камикадзе, которые российские войска используют для ударов по объектам критической инфраструктуры, однако этот тип вооружений значительно менее точный и разрушительный, к тому же они достаточно легко уничтожаются украинскими системами ПВО, а иногда даже стрелковым оружием.

В то же время иранские баллистические ракеты являются сложной для перехвата целью и несут намного более серьезную угрозу.