Резников рассказал, сколько высокоточных ракет осталось у России 14 октября, 13:30 По словам Резникова, Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.

У себя в Twitter он опубликовал данные о количестве высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября.

«Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам», — написал Резников.

Видео дня

По данным главы украинского Минобороны, в арсенале России осталось:

124 ракеты Искандер из 900, которые были в начале вторжения;

272 Калибра из 500;

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

«Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия — террористическое государство», — подчеркнул Резников.

Инфографика: НВ