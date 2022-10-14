Резников рассказал, сколько высокоточных ракет осталось у России

14 октября, 13:30
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По словам Резникова, Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По словам Резникова, Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.

У себя в Twitter он опубликовал данные о количестве высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября.

«Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам», — написал Резников.

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По данным главы украинского Минобороны, в арсенале России осталось:

  • 124 ракеты Искандер из 900, которые были в начале вторжения;
  • 272 Калибра из 500;
  • 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1580842881853845504

«Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия — террористическое государство», — подчеркнул Резников.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Алексей Резников Война России против Украины

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