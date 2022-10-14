Три четверти уже использованы? Сколько высокоточных ракет еще есть у России — оценка секретаря СНБО 14 октября, 11:07 Наиболее проблемными для Украины остаются значительные запасы советских ракет С-300 у РФ (на фото) (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov/File Photo)

Секретарь СНБО Алексей Данилов по просьбе Радио НВ оценил остатки запасов высокоточных и других ракет, которые еще имеет на вооружении Россия после почти восьми месяцев войны против Украины.



Данилов заверил, что время, когда Россия исчерпает критическое количество своих самых точных ракет «уже близится».

"Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации», — заверил секретарь СНБО Украины, уточнив, что речь идет именно о высокоточных ракетах, «которые причиняют нам наибольшие хлопоты».

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«По другим, советским образцам, например, С-300. Там еще немного [их] есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля. Страна-террорист, страна-агрессор Российская Федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее», — убежден Данилов.

Он добавил, что Украина отслеживает эти остатки арсеналов РФ. «Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25−28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля», — отметил Данилов.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что десятки ракетных ударов по украинским городам и их энергетической инфраструктуре обнаружили пределы такой тактики и крайне ограниченный эффект для продвижения военных целей России. По оценкам, которые западные разведки озвучивают начиная с марта, российские запасы высокоточных ракет для поражения наземных целей, вероятно, ограничены, напомнила WSJ.