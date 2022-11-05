На юге ВСУ сбили два российских вертолета Ка-52 и шесть Шахедов 5 ноября, 08:50 Иллюстративное фото Ка-52 (Фото:ОК Юг/Facebook)

В пятницу, 4 ноября, поздно вечером, в Херсонской области силы и средства воздушного командования Юг сбили два ударных российских вертолета Ка-52. Также были сбиты шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования Юг в Facebook.

Кроме того, в небе над Николаевской областью были сбиты три вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 силами и средствами воздушного командования Юг, еще три — другими подразделениями Сил обороны юга страны.

Видео дня

Ранее появилось видео с места падения российского вертолета Ка-52 вблизи села Беляевка в Херсонской области.

По его словам, журналиста Юрия Бутусова, украинские военные сбили этот вертолет еще месяц назад. Вблизи места падения видны следы автомобиля, из чего можно заключить, что оккупанты приезжали на место, осмотрели все, но не забрали трупы своих пилотов.