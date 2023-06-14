Глава Энергоатома объяснил, как влияет на безопасность Запорожской АЭС обмеление Каховского водохранилища

14 июня, 16:33
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Спутниковый снимок Запорожской АЭС, 9 июня 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Спутниковый снимок Запорожской АЭС, 9 июня 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Глава Энергоатома Петр Котин в интервью NV рассказал, как обмеление Каховского водохранилища влияет на безопасность Запорожской АЭС.

«Даже если будет полностью осушено Каховское водохранилище, Запорожская АЭС имеет достаточный уровень воды в своем пруду-охладителе, вода там не падает. Конечно, когда полностью будет осушена Каховка, тогда возрастет разница между уровнем воды в Каховском водохранилище и в нашем пруду-охладителе. И при этом увеличится давление со стороны нашего пруда на стены, которые его окружают, тогда будет какое-то просачивание этой воды из пруда, и он будет мелеть до высоты 13 метров, так называемого мертвого объема», — объяснил Котин NV.

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По словам главы Энергоатома, при таком уровне воды в пруду-охладителе, невозможно будет включить блоки ЗАЭС, поскольку уровень циркуляционных насосов, которые используются для нормальной эксплуатации — 16 метров.

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«Сейчас уровень воды в пруду 16,67 м, то есть уровень воды остается таким, какой он был, но мы ожидаем, что он постепенно, очень медленно будет спадать. Дело в том, что мы имеем только теоретические расчеты, никто их в реальности не проверял, вот сейчас будем смотреть, как это на практике выглядит. Теоретически, при вот такой внешней аварии, с потерей уровня воды в Каховском водохранилище, если бы блоки работали, они еще могли бы продолжать работать где-то около полутора месяцев, согласно расчету безопасности. После этого их нужно было бы остановить и после остановки, в таком состоянии с этим прудом они могут оставаться около 12 лет», — рассказал он.

Костин отметил, что отдельным вопросом являются чаши бассейнов системы безопасности.

«Это обособленная система на территории ЗАЭС, которая сейчас используется для охлаждения топлива и в реакторах, и в бассейнах-выдержках отработанного ядерного топлива. Это фактически то, что критично для безопасности, даже не Каховское море, не пруд, а именно бассейны систем безопасности. Эти бассейны держат уровень воды и они подпитываются, в том числе, от Каховского водохранилища. Но также есть другие способы, как подпитывают их в случае необходимости», — объяснил он.

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Таким образом, по словам главы Энергоатома, прямой угрозы на ЗАЭС нет.

12 июня сообщалось, что на спутниковых снимках от Planet Labs за 9 июня, зафиксирован уровень снижения воды в притоке к охлаждающему пруду Запорожской АЭС, что произошло из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

После подрыва Каховской ГЭС в Энергоатоме отмечали, что если россияне не взорвут ничего или специально не спровоцируют теракт на энергоблоке, то авария не произойдет.

12 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что отправился в Украину с рабочим визитом. 14 июня Гросси отложил поездку на ЗАЭС пока «не станет безопаснее».

В Главном управлении разведки ранее говорили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   НАЭК Энергоатом Ядерная угроза Запорожская АЭС Война в Украине Российско-украинская война ЗАЭС Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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