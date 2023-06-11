Свитан оценил вероятность подрыва других дамб на Днепре, ЗАЭС и Крымского Титана 11 июня, 10:27 Вид на ЗАЭС с берега Каховского водохранилища, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV после подрыва Каховской ГЭС оценил вероятность подрыва других дамб на Днепре, ЗАЭС и Крымского Титана.

«Опасности для любой дамбы, на которой нет россиян, никакой нет. Ни одну практически невозможно разрушить без хорошей авиационной бомбардировки, подготовки. Это просто нереально. Все дамбы строились с учетом удержать любую бомбардировку. Это надо очень долго стараться бомбардировщикам, которые непосредственно сбрасывают на дамбу бомбы сверху, чтобы ее разрушить», — заявил Свитан в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что опасности для остальных дамб днепровского каскада нет, поскольку они не захвачены россиянами, как Каховская ГЭС.

«Даже ДРГ, которая может полностью захватить любую из дамб, ее не подорвет. Чтобы такой подрыв сделать, как это было с Каховской ГЭС, туда [нужно] несколько тонн взрывчатки. Причем даже не боевой, а взрывчатки горной», — объяснил полковник запаса ВСУ.

Свитан также высказал мнение, что россиянам с военной точки зрения ничего не даст подрыв Запорожской АЭС, в отличие от подрыва Каховской ГЭС, который на месяц остановил контрнаступление ВСУ на херсонском направлении.

«Крым, Ростов, Тамань — накроет их. [Взрыв] поднимет облако и засыпет [территорию] от Крыма до Сочи. Навсегда засыпет. Поэтому я не думаю, что они будут на такие действия идти», — описал полковник запаса ВСУ вероятные последствия подрыва Запорожской АЭС.

Он добавил, что подрыв ЗАЭС создаст очень серьезные проблемы для Росатома, который заставил подписать контракты «половину» сотрудников ЗАЭС.

«Любые действия тут же поставят на Росатоме крест, а он обслуживает не один десяток реакторов, строит сейчас четыре реактора в Турции, два реактора — в Венгрии. Это десятки миллиардов долларов. Это ни в какие сравнения не идет с какой-то информационной или политической целью подрыва ЗАЭС», — убежден Свитан.

В то же время, он допустил возможность того, что оккупанты взорвут Крымский Титан в районе Армянска.

«Там кислотоприемник, там определенные емкости с реагентами, с хлором. Подрывом Крымского Титана [могут] перекрыть на определенное время, пока наши войска уже в костюмах химзащиты проходить будут этот переход», — сказал полковник запаса ВСУ.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.

По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек и еще 13 пропали без вести.