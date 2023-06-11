Свитан оценил вероятность подрыва других дамб на Днепре, ЗАЭС и Крымского Титана

11 июня, 10:27
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Вид на ЗАЭС с берега Каховского водохранилища, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Вид на ЗАЭС с берега Каховского водохранилища, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV после подрыва Каховской ГЭС оценил вероятность подрыва других дамб на Днепре, ЗАЭС и Крымского Титана.

«Опасности для любой дамбы, на которой нет россиян, никакой нет. Ни одну практически невозможно разрушить без хорошей авиационной бомбардировки, подготовки. Это просто нереально. Все дамбы строились с учетом удержать любую бомбардировку. Это надо очень долго стараться бомбардировщикам, которые непосредственно сбрасывают на дамбу бомбы сверху, чтобы ее разрушить», — заявил Свитан в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что опасности для остальных дамб днепровского каскада нет, поскольку они не захвачены россиянами, как Каховская ГЭС.

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«Даже ДРГ, которая может полностью захватить любую из дамб, ее не подорвет. Чтобы такой подрыв сделать, как это было с Каховской ГЭС, туда [нужно] несколько тонн взрывчатки. Причем даже не боевой, а взрывчатки горной», — объяснил полковник запаса ВСУ.

Свитан также высказал мнение, что россиянам с военной точки зрения ничего не даст подрыв Запорожской АЭС, в отличие от подрыва Каховской ГЭС, который на месяц остановил контрнаступление ВСУ на херсонском направлении.

«Крым, Ростов, Тамань — накроет их. [Взрыв] поднимет облако и засыпет [территорию] от Крыма до Сочи. Навсегда засыпет. Поэтому я не думаю, что они будут на такие действия идти», — описал полковник запаса ВСУ вероятные последствия подрыва Запорожской АЭС.

Он добавил, что подрыв ЗАЭС создаст очень серьезные проблемы для Росатома, который заставил подписать контракты «половину» сотрудников ЗАЭС.

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«Любые действия тут же поставят на Росатоме крест, а он обслуживает не один десяток реакторов, строит сейчас четыре реактора в Турции, два реактора — в Венгрии. Это десятки миллиардов долларов. Это ни в какие сравнения не идет с какой-то информационной или политической целью подрыва ЗАЭС», — убежден Свитан.

В то же время, он допустил возможность того, что оккупанты взорвут Крымский Титан в районе Армянска.

«Там кислотоприемник, там определенные емкости с реагентами, с хлором. Подрывом Крымского Титана [могут] перекрыть на определенное время, пока наши войска уже в костюмах химзащиты проходить будут этот переход», — сказал полковник запаса ВСУ.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.

По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек и еще 13 пропали без вести.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Запорожская АЭС Армянск ГЭС Каховская ГЭС Каховская дамба радио NV Роман Свитан Подрыв Каховской ГЭС

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