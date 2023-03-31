Кабмин упростил ввоз комплектующих для дронов в Украину 31 марта, 00:06 Защитник Украины с дроном в Кременной (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Кабинет министров в четверг, 30 марта, упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину на время военного положения.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь производителям дронов не нужно получать заключение от Службы безопасности.



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«Раньше на заключение уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов. К примеру, GPS-модулей или термальных камер. Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт», — подчеркнул он.



Федоров добавил, что правительство вносит изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, чтобы импортеры БПЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения.

24 марта глава Минцифры сообщил, что Кабинет министров поддержал постановление, которое позволит увеличить и упростить производство дронов в Украине.

14 февраля Кабмин упростил ввоз в Украину товаров военного назначения — для ввоза дронов больше не понадобится никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

6 февраля Верховная Рада отменила пошлины и НДС на ввоз тепловизоров, беспилотников и раций. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 22 февраля.

3 января Кабмин разрешил ввозить дроны гражданского и двойного назначения как гуманитарную помощь без дополнительных документов, в том числе гарантийных листов.