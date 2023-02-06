Верховная Рада отменила пошлины и НДС на ввоз тепловизоров, БПЛА и раций 6 февраля, 16:55 БПЛА можно будет ввозить без уплаты ПВД и пошлин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада отменила от уплаты пошлин и НДС при ввозе дронов, тепловизоров и раций.

Народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк сообщил, что законопроекты разрабатывались совместно с волонтерскими организациями.

"Рада одобрила наши законопроекты №8360/8361-д по освобождению от НДС и пошлин при ввозе коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и, по обращению волонтерских организаций, добавили рации. Сразу в целом. За 331 и 326 голосов. Также возможность экспресс-отправки и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров", - заявил Железняк.

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5 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинской армии для борьбы с Россией необходимы сотни тысяч БПЛА.

Об этом министр заявил во время встречи с более чем 100 украинскими разработчиками и производителями БПЛА.

