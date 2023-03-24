«Историческое решение». Правительство дало старт массовому производству дронов в Украине 24 марта, 19:14 Украинский военный использует дрон на Луганском направлении (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В пятницу, 24 марта, Кабинет министров поддержал постановление, благодаря которому будет увеличено и упрощено производство дронов в Украине.

Министерство обороны сообщило, что в текущем году на закупку БПЛА будет направлено около 20 миллиардов гривен.

Акт, в частности, направлен на:

упрощение всех бюрократических процедур;

создание благоприятных условий для отечественных производителей БПЛА для налаживания массового производства;

производители смогут развиваться и конкурировать с иностранными компаниями;

упрощено заключение контрактов, приемки товара, допуск к эксплуатации и поставке на фронт;

созданы условия для стимулирования бизнеса в сфере производства БПЛА и привлечения как можно больше компаний в процесс.

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Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что это решение даст старт массовому производству БПЛА в Украине и их поставкам на фронт.

«Сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо потери месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу — ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставка на фронт», — заявил Федоров.

Он отметил, что перед принятием решения проводились консультации и переговоры с представителями украинских производителей дронов.

«В рамках Координационного штаба по изготовлению дронов комплексно поработали со всеми украинскими производителями БПЛА. Собрали их боли и блокеры и системно двигаемся в решении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ГССЗИИ», - сообщил министр.

