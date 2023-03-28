Армия дронов. Федоров сообщил о готовности первых трех ударных рот беспилотников 28 марта, 19:26 Три ударные роты Армии дронов уже готовы, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. (Фото:FEDOROV via Telegram)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о готовности первых трех ударных рот беспилотников в рамках Армии дронов.

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры», – написал Федоров в своем Telegram-канале.

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По его словам, беспилотники будут выполнять как разведывательные, так и ударные миссии, в частности, наводить артиллерию и помогать украинским военным во время городских боев.

Фото: ФЕДОРОВ via Telegram

«Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки – бесперебойная связь на поле боя. Все это наше конкурентное преимущество над россиянами», — добавил министр.

Федоров отметил, что Армия дронов переросла в обширную государственную программу поддержки развития БПЛА.

В декабре Федоров сообщал о планах разработать ударные беспилотники для поражения вражеских дронов.

14 февраля Федоров сообщил, что Армию дронов пополнили два комплекса Raybird-3 украинского производства, способные преодолевать расстояние до 2500 километров.

Проект Армия дронов - комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

