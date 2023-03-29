«Тысячи дронов». Данилов анонсировал появление у Украины ударных БПЛА с дальностью свыше 3000 километров 29 марта, 15:07 Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление у Украины ударных дронов с дальностью полета свыше 3000 километров.

У себя в Twitter Данилов опубликовал фото немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился на самолете на Красной площади в Москве, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

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«Украинский рой» «имени Матиаса Руста» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", — подписал он снимок.

Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине подготовили первые три ударные роты беспилотников в рамках Армии дронов.

В декабре Федоров сообщал о планах разработать ударные беспилотники для поражения вражеских дронов.

14 февраля Федоров сообщил, что Армию дронов пополнили два комплекса Raybird-3 украинского производства, способные преодолевать расстояние до 2500 километров.