Зеленский подписал законы об отмене пошлин и НДС на ввоз дронов, тепловизоров и прицелов
Президент подписал законопроекты об отмене НДС на ввоз беспилотников и тепловизоров (Фото:Skye Studios \ Unsplash)
Президент Владимир Зеленский в среду, 22 февраля, подписал законы об отмене пошлин и НДС на ввоз в Украину беспилотников, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в карточках законопроектов № 8360 та № 8361-д.
Парламент принял законопроекты 6 февраля. Тогда нардеп Ярослав Железняк сообщил, что по просьбе волонтеров Рада добавила в законопроекты рации.
Согласно закону № 8360, при ввозе в Украину от НДС освобождаются (на время военного положения, но не больше чем до 1 января 2024 года):
- беспилотники;
- оптические и коллиматорные прицелы;
- прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;
- тепловизионные бинокли и монокуляры;
- приборы ночного видения (по списку кодов УКТЗЭД).
Это не касается товаров из страны-оккупанта.
14 февраля Кабинет министров принял постановление, которое должно максимально ускорить и упростить ввоз в Украину товаров военного назначения. Глава Минцифры Михаил Федоров объяснил, что для ввоза дронов больше не понадобится никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.
В конце декабря активистка и руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала, что Госслужба экспортного контроля фактически закрыла рынок дронов в Украине, а гражданские дроны можно ввозить, только получив лицензию или «бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем», из-за чего передача дронов защитникам на фронт замедляется. Она призвала как можно быстрее снять все ограничения.
3 января Кабмин упростил ввоз в Украину гражданских беспилотников и запчастей для них и разрешил делать это без дополнительных документов, в том числе гарантийных листов.