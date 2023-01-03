Кабмин упростил ввоз гражданских беспилотников в Украину 3 января, 19:19 Защитники Украины эффективно используют дроны на фронте (Фото:36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook)

Кабинет министров во вторник, 3 января, упростил ввоз в Украину гражданских беспилотников и запчастей для них.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram-канале, что теперь на время военного положения ввоз беспилотников и их частей гражданского назначения и двойного использования от доноров будет проходить «по месту пересечения таможенной границы Украины через подачу в бумажной или электронной форме декларации, заполненной человеком, который перевозит товар, без мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем».



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В конце декабря активистка и руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала, что Госслужба экспортного контроля фактически закрыла рынок дронов в Украине, а гражданские дроны можно ввозить, только получив лицензию или «бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем», из-за чего передача дронов защитникам на фронт замедляется. Она призвала как можно быстрее снять все ограничения.



«И в законодательстве ЕС, и в США это гражданские дроны, обычная игрушка, которую родители покупают подросткам в подарок на день рождения. Не нужно никаких дополнительных разрешений. И только в Украине тысячи волонтеров бегают по войскам, отвлекают тысячи командиров на бумажные разрешения — гарантийные письма, чтобы провезти эти дроны в Украину. На этих Мавиках держится вся первая линия фронта, из-за их отсутствия, задержки с перевозкой погибают тысячи солдат», — подчеркивала Берлинская.

В конце ноября Кабинет министров разрешил ввозить в Украину терминалы Starlink без пошлин и НДС.