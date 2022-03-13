В Луганской области российские оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы

13 марта, 04:18
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Использование войсками РФ фосфорных боеприпасов в Попасной (Фото:Facebook/Алексей Белошицкий)

Использование войсками РФ фосфорных боеприпасов в Попасной (Фото:Facebook/Алексей Белошицкий)

Автор: Елена Басараб

В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты сбросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли „Brennende Zwiebel“. Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», — подчеркнул Белошицкий.

Фосфорные боеприпасы — это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Он очень активно загорается от контакта с кислородом.

Белый фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Известно, что использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10225094577544133&show_text=true&width=500

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Теги:   Фосфорные бомбы Луганская область Война России против Украины

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