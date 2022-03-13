Владимир Путин и угроза Третьей мировой войны 13 марта, 10:20 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны, которая потенциально может уничтожить нашу цивилизацию

Аудиоверсия колонки:

Вторжению предшествовала долгая встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшаяся 4 февраля, когда начиналось празднование лунного китайского Нового года и Зимние Олимпийские игры в Пекине. По окончании встречи Путин и Си обнародовали тщательно подготовленный документ размером в пять тысяч слов, в котором объявлялось о тесном партнёрстве между двумя странами. Этот документ сильнее любого договора и обязательно требовал проведения детальных переговоров заранее.

Я был удивлён, что Си явно даёт Путину карт-бланш на вторжение и развязывание войны против Украины. Он, должно быть, совершенно уверен, что его утверждение в качестве пожизненного правителя Китая (запланировано на второе полугодие) станет простой формальностью. Сконцентрировав всю власть в своих руках, Си тщательно разработал сценарий, согласно которому его возвысят до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Путин же, заручившись поддержкой Си, занялся осуществлением мечты всей своей жизни с невероятной жестокостью. Вскоре Путину исполнится 70 лет, и он чувствует, что, если он хочет оставить след в российской истории, ему надо действовать либо сейчас, либо никогда. Но у него извращённая концепция роли России в мире. Судя по всему, он верит, что русскому народу нужен царь, за которым он будет слепо идти. Это прямая противоположность демократическому обществу, и эта концепция искажает русскую «душу», эмоциональную до сентиментальности.

Ребёнком я много раз встречался с русскими солдатами, когда они оккупировали Венгрию в 1945 году. Я узнал, что они готовы поделиться последним куском хлеба, если их попросишь. Прошло много лет, и в начале 1980-х годов я занялся политической благотворительностью.

Придумав себе идею фикс, Путин явно утратил связь с реальностью

Сначала я основал фонд в моей родной Венгрии, а затем активно участвовал в развале Советской империи. Когда в 1985 году к власти пришёл Михаил Горбачёв, этот развал уже начинался. Я основал фонд в России, а затем сделал это во всех странах-наследницах СССР. В Украине я основал фонд даже до того, как она стала независимой страной. В 1984 году я посетил Китай, где я стал первым иностранцем, которому разрешили основать фонд (я закрыл его в 1989 году, как раз накануне массовых убийств на площади Тяньаньмэнь).

Я не знаю Путина лично, но очень внимательно наблюдаю за его возвышением и знаю, что он безжалостен. Он превратил в руины чеченскую столицу Грозный, а сейчас грозится сделать то же самое с украинской столицей Киевом.

Когда-то Путин был хитрым оперативником КГБ, но, похоже, изменился за последнее время. Придумав себе идею фикс, он явно утратил связь с реальностью. Он, несомненно, ошибся в оценке ситуации в Украине. Он ожидал, что русскоязычные украинцы будут встречать русских солдат с распростертыми объятиями, а оказалось, что они ничем не отличаются от украиноязычного населения. Украинцы организовали невероятно храброе сопротивление явно превосходящему противнику.

В июле 2021 года Путин опубликовал длинную статью, в которой доказывал, что русские и украинцы в реальности один народ, и что украинцев обманывают неонацистские агитаторы. У первой части этих утверждений есть определённые исторические основания, учитывая, что Киев изначальным был центром Русской православной церкви. Но во второй части обманулся сам Путин. Ему надо бы лучше понимать ситуацию. Многие украинцы доблестно сражались во время протестов Евромайдана в 2014 году.

События 2014 года сильно разозлили Путина. Однако российская армия плохо действовала, когда ей приказали напасть на украинских братьев. Глубоко укоренившаяся коррупция при распределении военных госзаказов также сыграла важную роль в этих слабых результатах. Но вместо того, чтобы винить себя, Путин, судя по всему, в буквальном смысле сошёл с ума. Он решил наказать Украину за то, что она сопротивляется, и стал действовать без всяких тормозов. Он бросил в бой всю российскую армию и игнорирует любые правила войны, например, без разбора сбрасывая бомбы на гражданское население. Пострадало множество больниц; повреждена энергосеть, обеспечивающая Чернобыльскую АЭС (сейчас она оккупирована российским войсками). В осаждённом Мариуполе 400 тысяч человек сидят без воды и еды уже почти неделю.

Не исключено, что Россия проиграет эту войну. США и Евросоюз поставляют Украине оборонительные виды вооружений; предпринимаются попытки купить сделанные в России истребители МиГ, которыми умеют управлять украинские пилоты. Всё это может сильно изменить положение. Но вне зависимости от итогового результата, Путин уже совершил чудо в том, что касается укрепления решимости и единства в Евросоюзе.

Тем временем Си, похоже, осознал, что Путин сорвался с катушек. Восьмого марта, спустя день после заявления министра иностранных дел Китая Вана И о том, что дружба между Китаем и Россией остаётся «крепкой как камень», Си позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу и заявил, что поддерживает их миротворческие усилия. Он хочет максимальной сдержанности в этой войне, чтобы предотвратить гуманитарный кризис.

Нет никаких гарантий, что Путин уступит пожеланиям Си. Мы можем лишь надеяться, что Путин и Си будут отстранены от власти до того, как они уничтожат нашу цивилизацию.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.