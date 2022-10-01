ВСУ уже в Лимане, идут бои — командование
НВ
Пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый в субботу, 1 октября, подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.
В эфире телемарафона Череватый подтвердил подлинность видео с защитниками Украины возле стелы в Лимане.
«Мы уже в Лимане, но идут бои. Детали будут позже», — сказал он.
Пресс-секретарь также рассказал, что российские оккупанты сдаются в плен и массово просили о подкреплении: «Но, наверное, все смотрели концерт на Красной площади, поэтому не могли подойти».
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