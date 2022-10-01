ВСУ уже в Лимане, идут бои — командование

1 октября, 16:14
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НВ

НВ

Пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый в субботу, 1 октября, подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.

В эфире телемарафона Череватый подтвердил подлинность видео с защитниками Украины возле стелы в Лимане.

«Мы уже в Лимане, но идут бои. Детали будут позже», — сказал он.

Видео дня

Пресс-секретарь также рассказал, что российские оккупанты сдаются в плен и массово просили о подкреплении: «Но, наверное, все смотрели концерт на Красной площади, поэтому не могли подойти».

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Редактор: Нина Григорская
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