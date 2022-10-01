ВСУ освободят Лиман в течение следующих 72 часов — ISW 1 октября, 07:25 ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Украинские военные, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).



Аналитики, ссылаясь на представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишут, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе.



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Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как ВСУ перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.



Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. Отмечено, что на геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.



30 сентября пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что операция по окружению российской группировки возле Лимана находится «на этапе завершения», оккупанты отрезаны от поставок живой силы и боеприпасов.



Утром в пятницу появилась информация, что защитники Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он находится примерно в 17 километрах на юго-восток от Лимана. Позже было опубликовано видео с украинскими десантниками в пгт Дробышево в 9 км от Лимана.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если Кремлю есть до них дело.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 30 сентября, заявил, что защитники Украины имеют существенные успехи на востоке, в частности, в Лимане Донецкой области.

