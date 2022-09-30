ВСУ завершают окружение войск РФ в районе Лимана, Путин может лично командовать отправкой мобилизованных на фронт — ISW 30 сентября, 09:04 Военнослужащий ВСУ на северо-востоке Украины, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ, вероятно, почти завершают окружение Лимана (Донецкая область). Тем временем противоречивые шаги и заявления Кремля в ходе мобилизации демонстрируют «фундаментальную природу системной слабости российского военного истеблишмента», которая проявляет себя с начала вторжения.

Об этом в своей новой сводке по итогам 29 сентября сообщает американский Институт изучения войны (ISW)

Его аналитики предполагают, что украинские войска, «вероятно, практически завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные наземные коммуникации (GLOC), поддерживающие войска армии РФ в районе Дробышево — Лиман». Хотя Генштаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию, аналитики ISW приводят данные российских источников («военкоров» и блогеров), которые свидетельствуют о почти завершенном таком окружении. Один из «военкоров"-пропагандистов сообщил, что ВСУ прорвали российскую оборону в районе поселка Ставки, в 10 км к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торское — Дробышево, которая была последним маршрутом снабжения и возможного отхода для российских подразделений, удерживающих линию к западу от Лимана. Среди них — подразделения отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии РФ, которые, если верить этим сообщениям, дислоцированы в районе Дробышево и в Лимане.

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Другой российский «военкор» заявил, что ВСУ атакуют Лиман с трех направлений и отрезали доступ армии РФ к важнейшей дороге Сватово — Лиман, которая является основной наземной коммуникационной линией (GLOC), поддерживающей российскую группировку в самом Лимане. Эти российские источники считают, что ВСУ неизбежно возьмут город под контроль без немедленного подкрепления со стороны российских сил. 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил о новосформированных подразделениях РФ из мобилизованного и малоквалифицированного личного состава, которые были переброшены в район Лимана без надлежащей подготовки. Два из семи российских танков, находившихся в этой группировке, попали в ДТП.

«Крайне маловероятно, что любая переброска в Лиман дополнительных новомобилизированных сил позволит существующей российской группировке обрести значительные оборонительные возможности и предотвратит закрытие украинскими войсками Лиманского котла», — заключают эксперты ISW.

Тем временем Кремль продолжает нарушать им же объявленные процедуры «частичной мобилизации» и противоречит своим собственным заявлениям о правилах ее проведения. Российские чиновники хаотично реализуют ее «как нечто среднее между призывом на военную службу и всеобщей мобилизации», что лишний раз подчеркивает «фундаментальную природу системной слабости российского военного истеблишмента, которой характеризуется все вторжение», констатируют специалисты Института.

В этом контексте эксперты ISW озвучивают предположение, что Владимир Путин может действовать в обход российского высшего военного командования или Минобороны РФ даже в вопросе мобилизации.

«Развертывание мобилизованных в очагах боевых действий на харьковском или херсонском участках фронта может свидетельствовать о том, что Путин напрямую работает с командирами направлений на местах, которые, вероятно, требуют подкрепления, а не следует стандартной военной практике», — считают в ISW. Они напоминают, что ранее Путин неоднократно руководил событиями на фронте в обход российской цепочки командования — вероятно, потому, что потерял доверие к Минобороны России.

В ISW пока что оценивают как «маловероятное» возможное прямое участие Беларуси в войну против Украины со стороны России, несмотря на тревожные свидетельства украинской стороны. Главное разведывательное управление Минобороны Украины сообщило, что Беларусь готовится разместить до 20 000 мобилизованных российских мужчин. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также заявил, что в Беларуси активизировали усилия по расширению аэродрома Лунинец (50 км от белорусско-украинской границы) и ремонту складской и военной инфраструктуры. Независимая мониторинговая группа Беларускі Гаюн также сообщила, что Россия доставила самолеты Су-30 на аэродром Барановичи в Беларуси.

«Эти данные могут указывать на то, что Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для удержания и потенциальной подготовки вновь мобилизованных российских сил, но крайне маловероятно, что это главные индикаторы неизбежного участия Беларуси в войне в Украине на стороне России», — считают в ISW.

Громов также заявил, что пока нет никаких признаков того, что российские войска формируют ударную группу для нападения на северные регионы Украины. В ISW полагают, что российские войска вряд ли будут использовать Беларусь в качестве стартовой площадки для новых наземных атак Украины, несмотря на сообщения о скоплении войск и техники РФ в Беларуси. Ранее в Институте отмечали, что Александр Лукашенко не может позволить себе рисковать потенциально угрожающими для него внутренними последствиями участия Беларуси в войне.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские военные хранят оперативное молчание относительно наземных операций ВСУ в Херсонской области, однако заявили, что российские силы перебрасывают вновь мобилизованные войска для усиления линии фронта в Херсонской области;



украинские войска продолжали наносить удары по российским логистическим, транспортным и военным объектам в Херсонской области;

российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области;

армия РФ, вероятно, увеличила использование беспилотников иранского производства Shahed-136 на юге Украины;

независимая российская социологическая организация Левада-центр обнаружила, что почти половина опрошенных россиян обеспокоены мобилизацией, однако поддержка российских военных действий снизилась лишь незначительно — до 44%;

лидеры и чиновники Украины подтвердили свою обеспокоенность тем, что Кремль мобилизует украинских граждан на оккупированных территориях после заявления Путина об их аннексии.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW