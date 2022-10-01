«Военнослужащие РФ, вы окружены. Сопротивление не имеет смысла». Боец ВСУ показал обстановку на Лиманском направлении — видео 1 октября, 12:47 Украинские военные забирают покинутую оккупантами РФ технику (Фото:Скриншот видео Радио Свобода/Telegram)

Радио Свобода опубликовало видео, переданное военнослужащим ВСУ с позывным Эней, на котором зафиксирована обстановка на Лиманском направлении по состоянию на 30 сентября.



На кадрах — брошенные вещи и техника оккупантов, которую забирают защитники ВСУ. Записанный голос напоминает россиянам, что властям РФ, использующим их как «пушечное мясо», они не нужны, а нужны — «своим близким дома».

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«Военнослужащие Российской Федерации, Силы обороны Украины захватили Лиман, дальнейшее сопротивление не имеет смысла — вы окружены. Для того, чтобы сдаться, вам необходимо выйти на ближайшую дорогу или населенный пункт, сложить оружие и дождаться представителей Вооруженных Сил Украины, с поднятыми руками сдаться в плен», — обращаются украинцы к оккупантам РФ.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские военные, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.

1 октября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил освобождение пяти населенных пунктов возле города: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — окружена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если Кремлю есть до них дело.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 30 сентября, заявил, что защитники Украины имеют существенные успехи на востоке, в частности, в Лимане Донецкой области.