ВСУ в Лимане. Военные установили украинский флаг на въезде в город — видео 1 октября, 13:10 На въезде в Лиман установили украинский флаг (Фото:Скриншот видео Андрей Ермак/Telegram)

Военные ВСУ в субботу, 1 октября, установили на въезде в Лиман Донецкой области украинский флаг.

Видео опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман, все будет Украина», — говорит украинский военный.

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Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил освобождение пяти населенных пунктов возле города: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — окружена.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если Кремлю есть до них дело.

