«В окружении более 5000 военных РФ». Оккупанты попросили у командиров разрешение выйти из Лимана, но получили отказ — Гайдай

1 октября, 10:49
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Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В окружении в Лимане Донецкой области находятся более пяти тысяч российских военных, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«По состоянию на утро 1 октября базирующиеся в Лимане военные РФ обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более пяти тысяч оккупантов», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что россияне будут пытаться прорваться или сдадутся в плен.

«Почти все пути отхода или подвоза боеприпасов перекрыты», — подчеркнул глава Луганской ОВА.

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30 сентября пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что операция по окружению российской группировки возле Лимана находится «на этапе завершения», оккупанты отрезаны от поставок живой силы и боеприпасов.

Утром в пятницу появилась информация, что защитники Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он находится примерно в 17 километрах на юго-восток от Лимана. Позже было опубликовано видео с украинскими десантниками в пгт Дробышево в 9 км от Лимана.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если Кремлю есть до них дело.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины Лиман Лиман котел

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