«Повар Путина доварил свой суп». ВСУ отстояли Бахмут зимой, в марте-апреле будет наступление — интервью с бойцом на передовой 15 февраля, 20:42 Эксклюзив NV Бахмут. 10 февраля 2022 года (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Бои на бахмутском направлении сейчас продолжаются там, где и были два месяца назад, уверяет боец ВСУ Петр Волощенко с позывным Стоун.

Военный считает, что Бахмут удалось оборонять зимой, а в марте-апреле ВСУ пойдут в наступление.

Больше о ситуации вокруг Бахмута и поражении группы Вагнера и ее руководителя Евгения Пригожина, которого еще называют поваром Путина, Стоун рассказал в интервью Radio NV.

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— Неожиданно предводитель «вагнеровцев» Пригожин в очень резкой форме журналистам сказал, что не ждите окружения Бахмута, ведь Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции. Здесь у меня сразу появилось рассуждение, что все так плохо у российских войск в Бахмуте, что действительно ситуация настолько контролируема ВСУ, что приходит осознание реальной картины даже Пригожиным.

— Сейчас бахмутская дуга около 30 километров. Наши силы обороны уверенно держат всю эту линию, а по некоторым участкам нам удалось даже оттеснить врага.

Повар (я его по-другому сейчас называть не буду) уже доварил свой суп и понял, что все [напрасные] попытки «освобожденных освободителей», которых они набрали, — они уже кончились и лежат в полях. Очень обильно он туда их завез, и они выполнили свой контракт сполна, как он любит это говорить.

Рассказывают разные Скабеевы, Соловьевы, что «мы пойдем большим фронтом, будет прорыв». Сначала они имели некоторые успехи, но в большинстве своем с юга и севера самого Бахмута, они пошли широким фронтом по большим территориям. Некоторые успехи они имели и вышли к двум нашим стратегическим артериям, которые снабжают сам Бахмут и близлежащие села, где мы держим оборону. Мы сейчас говорим о трассе Славянск-Бахмут и о трассе Константиновка-Бахмут. Это две главные артерии. Есть еще другие, достаточно нормальные для снабжения, но это основные трассы, по которым обеспечиваются наши войска и наш гарнизон, защищающий эту крепость.

Еще три дня назад они кричали на этих своих эфирах, что «мы заняли трассу, вышли на трассу Славянск-Бахмут и перерезали». Наши ребята позавчера их оттуда выбили, и выбили их там уже в неудобную для них позицию. Они сейчас рассредоточились в лесопосадке.

Но это вопрос времени, будет ли враг выбит оттуда. Сейчас идет разведка. Думаю, что они отойдут еще дальше — на те позиции, с которых пришли.

Если вы знаете, они делали много селфи напротив знака Красная Гора.

— Да, вагнеровцы несколько дней назад снимали видео на фоне знака Красная Гора. Это населенный пункт к северу от Бахмута. Было такое предположение, что Красная Гора уже под россиянами. Однако после этого видео я услышал комментарии наших военных, говорящих, что не все так однозначно.

— И я вам хочу это сказать: не все так однозначно, как они любят говорить. Там далеко не все так, как они говорили. Это было последнее их селфи на долгую память. Больше тех «вагнеровцев» там нет, мы их даже потихоньку оттуда выбиваем.

Они там получили по зубам, и большой вопрос, что дальше будет с Красной Горой. Поэтому на том направлении мы выровняли фронт и держим там уверенно позиции.

Относительно их нескончаемых попыток атаковать сам Бахмут в лоб. Имею в виду заходить в лоб к реке Бахмутке по частному сектору. Они там имели какой успех? Заняли две крайние пятиэтажки, но наши выбили их уже и оттуда. Одну пятиэтажку отбили вчера, а сегодня уже не наблюдается их активности у второй пятиэтажки.

Потому бои сейчас продолжаются там, где и были два месяца назад. Продолжаются они в частном секторе, и ни в какой город они не зашли.

У них были попытки прорваться с юга к так называемому самолетику. Если вы знаете, там есть место, где воины-селфимены ездили фотографироваться.

Забегая заранее скажу, большое спасибо командованию и всему руководству, что они приняли решение (как Мадяр сказал, так и я скажу, и все ребята так говорят), что наконец закрыли туда доступ свободно шатавшихся людей, непонятно, что там делавших. Были большие проблемы. Может быть, кто-то фотографировал и передавал данные, этого никто не знает. Приезжали многие люди, которые помогали, да, но кто его знает, какие там сейчас люди и кто туда едет. Бахмут — это не театр сейчас, а зона боевых действий и очень жестоких, где мы отстаиваем каждый лоскут и каждый дом.

— По решению закрыть Бахмут с 13 февраля. Были оценки некоторых аналитиков, что таким образом вооруженные силы Украины готовят основу для выхода. И, чтобы не демонстрировать этого, закрывают для посторонних глаз. Или готовятся к контратакам. Или третий вариант, который уже слышал непосредственно от наших бойцов: это банальная попытка разгрузить наших медиков, потому что после приездов в Бахмут большого количества гражданских происходили ранения, что создавало нагрузку на медицинскую систему. Но от вас слышу уже и четвертую причину: могли сдавать позиции, верно?

— Достаточно много этих людей, которые привозили, может, какую-то помощь куда-то, кому-то, непонятно кому, могли фотографировать и сдавать местность или быть теми же наводчиками. Поэтому все четыре версии могут иметь место.

Ни о какой сдаче речь не идет. Моя любимая трасса, по которой мы каждый день заезжали на сутки-двое и выезжали по ней — это трасса Константиновка-Бахмут, основная наша артерия, питавшая сам Бахмут. Было очень удобно заезжать по ней и быстро доставлять боеприпасы или менять наших бойцов. Совсем недавно они уже были в шаге от того, чтобы ее физически захватить. Но позавчера удачно оттуда выбили [оккупантов] и отбросили где-то на несколько километров. То есть, они вернулись на рубеже Клещиевки — практически с того, с чего начинали.

Еще Ивановское и Ступочки — есть два таких населенных пункта, которые они очень хотели занять. Это была большая проблема. Они вышли, клешня у них была продлена. Но сейчас мы их сбили в кучу. Они там оставили всех своих десантников, морпехов. Что самое интересное, я не понял, что делает у нас Тихоокеанский флот, как-то они далеко от базы. Но теперь они навсегда будут вдали от базы, потому что, как шутили на 14 февраля, «россиянин не может найти свою вторую половинку». Эта шутка очень нам зашла. Благодарю тех, кто это придумал.

Если коротко: крепость Бахмут держится. В лоб они не могут даже подойти к реке Бахмутке. И у нас нет сомнений, что даже сейчас, когда бросили туда уйму своих двуногих «освободителей», нет у них шансов.

По флангам мы обсудили ситуацию: юг, север — абсолютно контролируемая ситуация. Наши все видят, все контролируют.

Они сейчас немного сменили тактику — подключили авиацию. Каким образом? Один самолетик был немного заблудился, его подбили, тот пригожинский. Но другие самолеты после этого перестали так близко и уверенно залетать над Бахмут. Они где-то работают [на расстоянии] 30−40 километров: подлетают, выпускают и улетают. Это уже не те точные удары, которые бы они хотели, чтобы достигали цели по нашим расположениям, они этого уже не могут видеть.

Поэтому мы даже с авиацией потихоньку уже решили вопрос. Наши ребята очень точно работают тем вооружением, которое нам (спасибо) предоставляют наши западные партнеры.

— В западной печати описывают истощение наших войск под Бахмутом и недовольство позицией нашего командования относительно необходимости удержания Бахмута. Мол, истощение наших войск на восточном фронте, в частности в Бахмуте, никак не будет способствовать Украине в дальнейшем контрнаступлении, которое мы готовим на весну. Другую позицию демонстрирует Институт изучения войны, говорящий, что наоборот: оборона Бахмута никоим образом не мешает, а способствует контрнаступлению, истощая российские войска. Правы ли аналитики, которые говорят, что действительно большое истощение наших войск происходит под Бахмутом? Так ли интенсивно оно, как месяц назад, когда «вагнеровцы» перли 50 тысячами, готовыми умереть?

— Я вам однозначно отвечу и очень коротко: вот у всех этих аналитиков четко торчат уши Кремля, точка. Это ИПСО, которая направлена на рассеяние внимания. Они все еще стараются, чтобы общество начало выражать свое недовольство.

Все, кто находится на бахмутском направлении и дальше, даже до Луганска и Кременной, абсолютно все парни настроены по-боевому. Здесь находятся мотивированные бригады, мотивированные подразделения. Мы уже за этот год научились воевать четко, правильно.

Вышли на такой хороший показатель сейчас (и это ободряет ребят) — тысяча плюс [убитых россиян каждый день]. Заканчиваются контракты у их всех мобилизованных и мотивированных непонятно чем людей, которые лезут туда, плохо экипированы большинство из них, не имея навыков ведения боев ни в городе, ни на поле. Они попали сами в свою ловушку и не понимают, насколько мотивированы наши парни.

Поэтому все эти упреки направлены на подрыв боеспособности наших войск. Нет усталости, все ребята мотивированы. Мы практически уже физически отстояли зиму, идет дальше уже весна, нет никаких шансов [у россиян].

Все идет по плану, командование спокойно контролирует эту ситуацию. Командование Схід, генерал Сырский все контролирует. Все находящиеся там генералы и комбриги понимают ситуацию. И у ребят все хорошо с моральным [состоянием] и военным оснащением. Поэтому этот вопрос больше к тем, кто пытается подорвать нашу уверенность.

Говорят, тяжелая техника подходит где-то. Думаю, в марте-апреле будет наступление… Поверьте, будет наступление такое, что российская армия, которая у них там осталась, будет отбита вплоть до [места], откуда они вообще пришли.

— Не секрет, что в последнее время проводится более значительная ротация, новые силы заходят на позиции. Знаю, что немало и на передовых позициях стояли подразделения территориальной обороны. В мае-июне прошлого года были скандалы, когда силы терробороны, которые, откровенно говоря, на тот момент были еще неподготовлены, забрасывали на передовые позиции и там были определенные неурядицы. А как сейчас? Силы терробороны гораздо активнее вовлечены в защиту территорий и они уже гораздо более подготовленные бойцы? Силы ТрО, которые сейчас на этих позициях на фронте, уже влились полноценно в структуру Вооруженных сил Украины? Они явлются достаточно подготовленными бойцами, как кадровые части?

— Я вам скажу, что ТрО еще лучше воюют и более мотивированы, чем кто-либо. Объясню, почему так. Потому что [представители] ТрО, которых сейчас перебрасывают на восточный фронт, пришли из мирных городов, где они дислоцировались. И они теперь понимают разницу. Они стоят теперь уже за ту мирную жизнь, чтобы наши жены, обычные люди, дети, их родственники не увидели того, что происходит сейчас на бахмутском направлении и не только. Это касается и Кременной, Угледара — всего того, где сейчас ведутся самые активные боевые действия именно на линии столкновения.

Они все прошли ТрО и воюют еще с большим вдохновением, довольно быстро всему учатся, встраиваются и вливаются, становятся одним целым. Я думаю, что шансов у врага совершенно нет.