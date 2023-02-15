«Мы привлекаем резервы для обороны». Бросать западную технику на фронт «чайными ложками» равнозначно ее сожжению — интервью с Рахманиным 15 февраля, 18:53 Эксклюзив NV Украинский танкист недалеко от Бахмута, Донецкая область, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Сергей Рахманин, нардеп, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке, в интервью Radio NV рассказал, почему Вооруженные силы Украины вынуждены привлекать резервы для обороны на востоке.

— Когда проходят заседания министров обороны стран, поддерживающих Украину в формате Рамштайн, далеко не всегда это происходит на самой авиабазе Рамштайн, речь идет именно о формате. Мы, конечно, думаем о расширении арсеналов для Украины, военной помощи и сроков поставки этого оружия, что очень важно, как вы понимаете. Что на этот раз нам принесло это заседание в формате Рамштайн?

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— Сейчас есть только предварительная информация о том, что обсуждалось и какие решения вышли. Можем говорить о том, что ожидали, и, собственно, о чем в первую очередь должны были говорить. На сегодняшний день в Украине есть три неотложных потребности, если мы говорим о ВСУ, о Силах обороны и о необходимости давать достойный отпор агрессорам: это боеприпасы в достаточно большой линейке, от боеприпасов для систем ПВО, заканчивая артиллерийскими выстрелами. Это бронетехника, причем идет речь о том, чтобы ускорить темпы.

И чтобы сделать ускоренными и безопасными поставки тяжелой бронетехники, в первую очередь танков, боеспособной техники в максимально сжатые сроки, чтобы рассчитать всю эту логистику, необходимую для того, чтобы можно было сформировать две, желательно три танковые бригады из вооружения, которое нам поставлют партнеры на весну. И третий вопрос — это вопрос поставки. И очевидно, параллельно подготовка личного состава систем ПВО, дальнобойных, речь идет о системе Patriot и системе SAMP/T. Это три главных вещи.

Насколько я понимаю, также обсуждался вопрос о том, я знаю, что это могло и должно быть темой разговоров, официальной информации по этому поводу я не видел, но должен был подниматься вопрос о прямых поставках Киеву образцов оружия и вооружения непосредственно от производителей по упрощенной схеме, в обход посредников, в обход всевозможных правительственных, государственных прокладок под гарантии и, возможно, под финансирование правительств этих стран. Это бы существенно упростило процедуру поставки. Потому что то, что мы получаем, мы получаем так называемое избыточное, то есть из составов министерств обороны соответствующих стран.

Есть потребности уже договариваться напрямую с производителями для того, чтобы восполнять потери, которые есть и, к сожалению, еще будут во время ведения этой войны. И обсуждался вопрос об увеличении производства боеприпасов, артиллерийских выстрелов, в том числе 155-миллиметровых. Для того чтобы, с одной стороны, страны, которые поставляют нам боеприпасы, могли пополнять свои запасы, с другой стороны, чтобы потребности Украины, которые увеличиваются в использовании этих боеприпасов, удовлетворить необходимым образом.

— Когда речь идет об ускорении поставок, мы все понимаем неотложность этого. Речь идет и об ускорении подготовки в частности украинских танкистов?