Оккупанты теряют много людей. Бахмут остается самым горячим участком фронта — ВСУ

15 февраля, 15:18
Поделиться:
В ВСУ рассказали, что происходит в районе Бахмута (Фото:Handout via REUTERS)

В ВСУ рассказали, что происходит в районе Бахмута (Фото:Handout via REUTERS)

Бахмут у Донецькій області залишається найгарячішою ділянкою в обороні українських військ. Поблизу міста тривають жорстокі бої.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, ежедневно на этом направлении российские оккупационные войска теряют много своих солдат.

Видео дня

Читайте также:
«Праздника не будет!». У Пригожина началась настоящая истерика из-за вопроса о Бахмуте — аудио

«Только за минувшие сутки потери оккупантов составили 119 человек убитыми и 163 — ранеными. На Бахмутском направлении враг совершил 103 обстрела из различных видов вооружения, артиллерии и РСЗО. Всего здесь произошло 25 боевых столкновений», — сказал Череватый.

Ранее в разведке сообщили, что оккупанты атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X