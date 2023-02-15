Оккупанты теряют много людей. Бахмут остается самым горячим участком фронта — ВСУ 15 февраля, 15:18 В ВСУ рассказали, что происходит в районе Бахмута (Фото:Handout via REUTERS)

Бахмут у Донецькій області залишається найгарячішою ділянкою в обороні українських військ. Поблизу міста тривають жорстокі бої.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, ежедневно на этом направлении российские оккупационные войска теряют много своих солдат.

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«Только за минувшие сутки потери оккупантов составили 119 человек убитыми и 163 — ранеными. На Бахмутском направлении враг совершил 103 обстрела из различных видов вооружения, артиллерии и РСЗО. Всего здесь произошло 25 боевых столкновений», — сказал Череватый.

Ранее в разведке сообщили, что оккупанты атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление ВСУ.