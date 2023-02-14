Битва за Бахмут: бойцы Нацгвардии рассказали, как сбили российский самолет Су-25 14 февраля, 11:02 Российский самолет Су-25 сбили в битве за Бахмут (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В понедельник, 13 февраля, военнослужащие Нацгвардии сбили российский самолет в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии в Facebook.

«В битве за Бахмут нацгвардейцы сбили еще один самолет Су-25…Вечером 13 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с расстояния двух километров поразила Грач одной ракетой», — говорится в сообщении.

Видео дня

Вражеский самолет сбил из ПЗРК Перун гвардеец срочной службы старший солдат Максим Балута.

«Ребята поразили цель с первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться за линией пересечения, судьба пилотов неизвестна», — отметил командир дивизиона Партизан.

Как ранее сообщал Генштаб, за минувшие сутки украинские защитники сбили два вражеских самолета Су-24М и Су-25.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 298 своих самолетов.