«Роль мясорубки». Почему ситуация в Бахмуте похожа на оборону Мариуполя — объясняет Грабский 15 февраля, 15:05 Эксклюзив NV Украинский военнослужащий едет на танке возле города Бахмут. 14 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Оборона Бахмута значительно ослабила российские силы и может создать благоприятные условия для предстоящего контрнаступления Украины, считают аналитики американского Института изучения войны

Они добавляют, что защита Бахмута, вероятно, «является стратегически обоснованным шагом, несмотря на его цену для Украины».

Что дает удержание Вооруженными силами Бахмута, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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— Существует два разных взгляда на ситуацию в Бахмуте. Один из них состоит в том, что важного стратегического военного значения Бахмут не имеет. И были даже разговоры иностранных партнеров, что, возможно, не надо так держаться за этот город. С другой стороны, Бахмут как крепость уже стал символичным. Как должна развиваться ситуация там? Оккупанты нападают, оккупанты атакуют. Наши защитники говорят, что город очень хорошо укреплен, но потери все равно есть. Как нам следует понимать эти два подхода?

— Нет никакого противоречия. Если мы говорим о стратегическом значении Бахмута как участке фронта, то, конечно, мы говорим о том, что он в случае потери не имеет исключительного стратегического значения. Это не приведет к прорыву каких-либо линий [обороны] и значительным изменениям в оперативной обстановке.

Но есть другие аспекты этой обороны и они чрезвычайно важны. Надо понимать, что Бахмут сейчас исполняет роль некой «мясорубки» (как бы это цинично ни звучало), где мы практически каждый день перемалываем большое количество личного состава российских войск.

И это отражается на других участках фронта, где у россиян физически нет ресурсов для продолжения или усиления каких-то наступательных операций.

Бахмут является магнитом, который притягивает противника, заставляет его тратить ресурсы и таким образом уменьшает вероятность того, что где-то на другом направлении они смогут серьезно усилить свои группировки.

Осознавая то, что противник уже начал наступательные операции, такая борьба за Бахмут заставляет противника действовать очень осторожно и не оказывать давление на других участках фронта.

В случае потери Бахмута именно в этот момент значительные силы противника могут быть перемещены на другие направления. И тогда давление на наши подразделения по тем направлениям может значительно усилиться, что может уже отразиться на оперативной обстановке, в частности на луганском направлении.

Или мы можем как вариант рассматривать перебрасывание таких войск в район Угледара и усиление давления на Угледар. А Угледар действительно имеет серьезное оперативное значение, ведь он фактически удерживает под контролем направления на Донецк и в сторону Запорожской области.

И именно с этим связана оборона Бахмута. Как я не раз говорил: целесообразность обороны определяется военным руководством. И до тех пор пока нам целесообразно удерживать Бахмут, мы будем это делать, уничтожая противника.

— А можем мы сравнить ситуацию сейчас в Бахмуте и в Мариуполе в прошлом году, когда гарнизон, продержавшись долго в обороне, даже в полном окружении, стягивал на себя огромное количество ресурсов оккупантов и дал возможность на других фронтах закрепиться, подготовиться, развернуться. Такая параллель возможна?

— Да, она абсолютно допустима. Именно так поступают наши подразделения и, собственно, это то, о чем я говорил. Противники залипли на Бахмуте, они фактически лишают себя возможности проведения каких-то фактических наступательных действий на других направлениях.

То количество личного состава, которое тратится на Бахмуте, просто делает невозможным создание каких-то серьезных предпосылок для продвижения по другим направлениям.

Поэтому можно проводить параллель с происходящим в свое время в Мариуполе, когда этот окруженный город фактически спас Одессу. Сейчас Бахмут своей обороной спасает лиманское направление и [позиции] на харьковском направлении.