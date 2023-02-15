Интервью с генералом Петреусом. Экс-глава ЦРУ — о том, на что способна Россия в следующие несколько недель, и дате контрнаступления ВСУ 15 февраля, 16:45 Эксклюзив NV Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус имеет за плечами 37-летний опыт военной службы в наиболее горячих точках мира (Фото:REUTERS/Chris Keane)

Генерал Дэвид Петреус, который в 2011—2012 годах возглавлял ЦРУ, а совсем недавно побывал на фронте в Украине, объясняет NV, каким образом можно освободить Крым и почему в действительности США передают ВСУ танки Abrams

О том, каким был первый год масштабного российского вторжения в Украину и что ожидает нас в следующем NV беседует с экс-главой ЦРУ генералом Дэвидом Петреусом. За плечами Петреуса не только руководство одной из самых грозных разведок мира, но и 37-летний опыт военной службы в наиболее горячих точках мира.

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Четырехзвездный генерал занимал должности командующего силами США в Афганистане, командующего международными силами в Ираке, был на руководящих постах в большинстве американских военных кампаний в начале 2000-х. Сегодня же Петреус внимательно наблюдает за развитием войны в Украине, где он успел побывать и в окопах на передовой, и в командных пунктах.

О силе и потенциале украинской и российской армий, украинском контрнаступлении, уроках этой войны для будущего и контурах будущей победы он рассказывает NV.

— Многие говорят, что Россия уже начала широкомасштабное наступление на востоке Украины. Как бы вы оценили то, что происходит сегодня на Донбассе? Насколько российская армия на данный момент готова к длительному эффективному наступлению и чего можно ожидать от нее в ближайший месяц?

— Мы видим, что Россия на восточном направлении увеличила количество человеческих ресурсов, вооружения и оснащения, которые бросает в бой, чтобы расширить свое наступление, они уже активно вели его в селах вокруг Бахмута и несли там огромные потери. Они достигли постепенного улучшения ситуации для себя, но огромной ценой. Главный вопрос сегодня — смогут ли россияне в этом новом, более широком наступлении продемонстрировать эффект объединенных вооружений. Не просто бросать на украинскую сторону солдат и танки для контактных боев, а организовать прикрытие этих боев артиллерией. Сегодня они теряют огромное количество солдат, и такую тактику сложно поддерживать долговременно. Да, у них есть 300 тыс. мобилизованных, которые либо уже воюют, либо направляются к местам ведения боевых действий, еще 150 тыс. готовятся последовать их примеру. Однако если все будет идти так как сейчас идет, то, скорее всего, они продолжат продуцировать огромные человеческие потери, поскольку украинские военные демонстрируют прекрасные навыки ведения боев в городской застройке.

У меня было пять боевых команд в последние годы моей службы в качестве офицера, и могу сказать, что городские бои в наступлении истощают людские резервы с огромной скоростью. Так что вопрос в том, научились ли русские поддерживать движение своих танков артиллерией, инженерными войсками, которые создают препятствия и осуществляют подрывы, защищать с воздуха движение своих групп, организовать бесперебойную логистику к местам ведения боев. Где-то в следующие несколько недель мы это уже поймем.

Но я очень скептичен, и, думаю, они продолжат наступать, может несколько лучше в отдельных местах, поскольку у них много живой силы, но это очень плохо обученная живая сила, с ничтожным военным опытом и не в очень хорошей физической форме. Тактика их использования показывает, что Россия не переживает по поводу жертв среди своих, люди — расходный материал.

А вот за украинскими вооруженными силами наблюдать гораздо интереснее, и я уверен, что в мае — начале июня, когда украинская армия скорее всего пойдет в контрнаступление, она покажет совсем другой уровень технологии ведения войны, в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует Россия. Украинская армия вполне может достигнуть слаженности и комплексности ведения боевых действий и сформировать тот самый эффект объединенных вооружений. И это очень важно, поскольку мы не хотим, чтобы все это закончилось долгой войной на истощение.

Несмотря на все те вызовы, с которыми Россия сталкивается в наборе, обучении, организации и оснащении своей армии, с санкционными ограничениями и прочим, эта страна все равно в три раза больше Украины, и они все еще имеют возможность концентрировать достаточно серьезные валютные доходы, благодаря экспорту нефти, газа, угля и других товаров.

— Как вы оцениваете качество вооружения, которым сегодня воюет Россия? Может ли оно обеспечивать дополнительные преимущества России, которая, как вы справедливо заметили, способна мобилизовать большее число солдат?

— Россияне увеличивают свое вооружение за счет того, что было произведено в период Холодной войны. Мы видим танки этой эпохи: Т-62, Т-64, Т-72. У них есть оружие и поновее, но его немного, они также увеличивают свою огневую мощь за счет технологий того времени, речь идет о тяжелой артиллерии с дальностью полтора-два километра.