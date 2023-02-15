«Сложно, держатся». Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте 15 февраля, 17:07 Украинский военный (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В среду, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях, но ВСУ держатся.

«К сожалению, крепость живая, живая, имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства. Но со всем тем люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий», — сказал глава государства в Киеве во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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По его словам, ВСУ «уничтожают максимум врага».

«Сложнее всего из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, сложнее всего и горячее именно в том направлении. Я бы туда еще добавил Угледарское направление также», — сказал Зеленский.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.