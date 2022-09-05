В ОК Юг рассказали о действиях РФ после потери Высокополья 5 сентября, 15:11 Обстановка на южном направлении остается «напряженной и динамичной» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После освобождения украинскими военными Высокополья Херсонской области российские захватчики пытаются разведать обстановку в населенном пункте с помощью своих беспилотников.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В частности в районе Высокополья дважды за ночь были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных шпиона типа Орлан-10», — рассказал он в сводке в понедельник, 5 сентября.

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В целом же обстановку на данном направлении Назаров назвал «напряженной и динамичной»

«Противник ведет оборонительные бои, осуществляет обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах», — отметил он.

При этом Назаров добавил, что ракетно-артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи по логистическим и управленческим объектам российской армии.

Кроме того, ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, начавшегося 29 августа.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе операции стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегически важного Высокополья.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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