ISW подтверждает успехи наступления ВСУ на юге и востоке, заявления Кремля о «переговорах» не учитывают реалии войны: карта боевых действий 5 сентября, 08:24 ВСУ ведут обстрел вражеских позиций на юге Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

Первые успехи контрнаступления, которое ведут Вооруженные силы Украины, охватывают участки на юге и востоке страны и могут быть верифицированы независимо.

Об этом в своей новой сводке по итогам 4 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

По его оценкам, украинские силы продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепились на участке территории за рекой Северский Донец в Донецкой области.

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«Темп контрнаступления, вероятно, будет резко меняться день ото дня, поскольку украинские силы работают над тем, чтобы лишить россиян необходимых поставок, подорвать командование и управление [их подразделениями] и ослабить боевой дух — даже в то время, как наземные контрнаступательные атаки продолжаются», — убеждены аналитики ISW.

Они также предупреждают, что время от времени оккупанты, возможно также будут контратаковать и отвоевывать утраченные позиции, а также наверняка подвергнут освобожденные Украиной населенные пункты и сами войска ВСУ «ожесточенному артиллерийскому огню и воздушным атакам».

Однако украинские силы уже добились достаточно существенного прогресса — даже для того, чтобы российские военные блогеры начали более реалистично комментировать ситуацию, хотя до сих пор и они очень близко придерживались ложной риторики Кремля.

ISW напоминает, что вечером 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух неназванных населенных пунктов на юге Украины и одного — в Донецкой области. Институт изучения войны отмечает, что может независимо подтвердить как минимум две из этих трех локаций: Высокополье в Херсонской области (где военные ВСУ подняли флаг над зданием больницы) и, вероятно, Озерное (Донецкая область) в 20 км к северо-западу от Северска, где украинские силы форсировали реку Северский Донец.

Специалисты ISW также констатируют, что армия РФ незаконно милитаризировала ЗАЭС и ведет обстрелы в опасной близости от реактора. Аналитики ссылаются на верифицированные кадры, снятые 2−3 сентября, на которых видно, как российские силы стреляют из РСЗО с позиций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в пределах 1 км от ядерного реактора. Эти кадры, обнародованные порталом The Insider, «подтверждают предыдущие оценки ISW о том, что российские силы милитаризовали ЗАЭС».

Отдельно Институт изучения войны анализирует заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия якобы готова обсуждать прекращение войны — а точнее то, «как будут выполняться» условия Москвы. При этом Кремль дал понять, что сохраняет свои максималистские цели по мифической «денацификации» Украины. Песков в очередной раз заявил, что все задачи т.н. «специальной военной операции» будут выполнены, а отношения между Россией и Западом якобы скоро улучшатся. Заявление Пескова прозвучало на фоне сообщений о ходе украинского контрнаступления на юге Украины, напоминает ISW. Оно демонстрирует, что Москва рассчитывает сохранить за собой оккупированные территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Таким образом, заявление Пескова является лишь «повторением требований Москвы о капитуляции Украины и не предполагает никаких признаков того, что РФ готова серьезно вести [мирные] переговоры на основе реалистичной оценки своих перспектив в войне, ход которой поворачивается в пользу Украины».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям, складам боеприпасов и ключевым позициям, чтобы истощить российские силы и ограничить боевую мощь России;



освобождение Украиной Высокополья ( Херсонская область) вызвало критические дискуссии среди ряда российских блоггеров, в то время как Минобороны России продолжает утверждать, что украинские силы якобы предпринимают « безуспешные попытки» наступления;

Херсонская область) вызвало критические дискуссии среди ряда российских блоггеров, в то время как Минобороны России продолжает утверждать, что украинские силы якобы предпринимают безуспешные попытки» наступления; сообщается, что личный состав 127-го полка 1-го армейского корпуса квазиреспублики « ДНР» отказался воевать из-за отсутствия снабжения;

ДНР» отказался воевать из-за отсутствия снабжения; российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.

армия РФ, вероятно перебрасывает силы и средства в районы, расположенные вдоль основных линий наземных коммуникаций в тыловых районах Запорожской области.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области: карта

Инфографика: ISW

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