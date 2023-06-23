Основные силы контрнаступления еще не введены в бой — генерал Сырский 23 июня, 16:48 Александр Сырский (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, комментируя ход контрнаступления Украины, заявил, что главные силы еще не участвовали в боях.

В интервью The Guardian из командного пункта на востоке Украины Сырский отметил, что сейчас украинские защитники прощупывают слабые места в обороне противника и «все еще впереди».



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«Каждый хочет добиться большой победы мгновенно. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много искусственных препятствий. Наши главные силы еще не участвовали в боях», — сказал он.

The Guardian передает, что Сырский благодарен Великобритании за танки Challenger 2, которые использовали для обучения, но сейчас находятся в резерве. На вопрос о том, насколько велик резерв, Сырский ответил, что это «большой секрет».

Генерал также сказал, что российские оккупанты сейчас наступают в районе Кременной Луганской области, а во вторник в районе Серебрянского лесничества на границе Донецкой области шли тяжелые бои. Также после подрыва Каховской ГЭС страна-агрессор перебросила часть подразделений с юга в Бахмут, в частности, 83-ю десантно-штурмовую бригаду.

Сырский призвал не недооценивать врага и рассказал, что оккупанты предугадывают самые опасные направления движений Сил обороны и выстраивают там прочную оборону, которую довольно сложно прорвать.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр тоже заявила, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

23 июня в Минобороны сообщили, что защитники Украины продолжают активное наступление. Силам обороны уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на юге есть успешные продвижения.

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².

В Минобороны говорили, что Лиманское и Купянское направление для врага являются основным. Россия подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у защитников Украины.