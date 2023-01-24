ВСУ каждый день наносят до 20 авиаударов по позициям оккупантов вдоль всей линии фронта — Игнат 24 января, 18:43 Уничтоженная техника оккупационных войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об уничтожении защитниками Украины российских самолетов и вертолетов.

В эфире телемарафона во вторник, 24 января, Игнат напомнил, что накануне украинские военные сбили шесть воздушных целей — два штурмовика Су-25, вертолет Ка-52, беспилотник Орлан-10 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. По словам спикера, Орлан-10 — самый распространенный беспилотник, который украинские защитники сбивают чаще всего.



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Он рассказал, что ракеты Х-59 запускают с истребителей, в частности, Су-35, с большого расстояния, они не заходят в зону действия ПВО Украины.



«Чего не скажешь о трех свежих вертолетах Ка-52: сегодня с 12 до 0:30 ночи были уничтожены эти вертолеты… Цели, которые сбиваются, — и штурмовая авиация СУ-25, и вертолеты, прижимаются как можно ниже к земле. Это позволяет авиации, которая работает на передней линии, уберечься от поражения средствами ПВО. Тут [все] зависит от мастерства пилотов, которые проводят такие рейды и наносят удары по позициям», — сказал Игнат.

Спикер сообщил, что украинская авиация каждый день наносит по 10−20 групповых авиаударов по вражеским позициям по всей линии фронта: «Летят под прикрытием истребителей. Истребители и прикрывают, и бьют по средствам ПВО противника, чтобы облегчить работу бомбардировщиков и штурмовиков».

Как подчеркнул Игнат, украинские защитники работают интенсивно, несмотря на то, что у врага большое преимущество в авиатехнике.



«Понятно, что у врага преимущество. Авиационная группировка, которая сосредоточена для атак Украины, примерно в пять раз — только по количеству, уже не говорю о технологии — превышает нашу авиационную группировку. Поэтому наши работают очень интенсивно, уничтожать их позволяет мастерство и умение… Цели в основном уничтожают Воздушные силы, но часто мы видим в сводках десантно-штурмовые войска и другие Силы обороны, которые тоже уничтожают авиацию врага», — добавил он.

24 января за полчаса противовоздушного боя защитники Украины уничтожили три российских вертолета Ка-52 на восточном направлении.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 24 января с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили 289 российских самолетов, 281 вертолет, 1897 беспилотников и 749 крылатых ракет.

