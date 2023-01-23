На Донбассе за день уничтожены два российских штурмовика Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан

23 января, 16:35
Поделиться:
Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В понедельник, 23 января, на Донбассе было уничтожено шесть воздушных целей. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил в Telegram.

По данным командования, были уничтожены:

  • два российских штурмовика Су-25,
  • ударный вертолет Ка-52,
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Видео дня

Генштаб Украины сообщал, что с начала полномасштабноговторжения были ликвидированы всего 287самолетов и 277 вертолетов россиян, а также 1894 беспилотника и 749 крылатых ракет.

https://www.youtube.com/embed/WnuEd0CNqwM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Беспилотник Су-25 Ка-52

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X