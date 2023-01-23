На Донбассе за день уничтожены два российских штурмовика Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан 23 января, 16:35 Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В понедельник, 23 января, на Донбассе было уничтожено шесть воздушных целей. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил в Telegram.

По данным командования, были уничтожены:

два российских штурмовика Су-25,

ударный вертолет Ка-52,

две управляемые авиационные ракеты Х-59,

БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

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Генштаб Украины сообщал, что с начала полномасштабноговторжения были ликвидированы всего 287самолетов и 277 вертолетов россиян, а также 1894 беспилотника и 749 крылатых ракет.