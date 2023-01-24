Воздушные силы об уничтожении вертолетов РФ: Вражеская авиация активизируется при обострении боевых действий 24 января, 11:25 В Воздушных силах прокомментировали уничтожение трех российских вертолетов Ка-52 (Фото:Минобороны)

В Воздушных силах прокомментировали уничтожение трех российских вертолетов Ка-52 в течение получаса с начала суток вторника, 24 января.



Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, такая плотность использования оккупантами авиации всегда наблюдается при обострении боевых действий.

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«Вчера был урожайный день, и сегодня Воздушные силы отработали ночью, не дав врагу осуществить свои преступные намерения на востоке нашей страны», — отметил он.

Игнат напомнил, что Ка-52 — это разведывательно-ударный вертолет, который поддерживает наземные войска, в частности, штурмовые отряды наемников и российских заключенных, которые действуют на востоке Украины.

Утром 24 января в командовании Воздушных сил сообщили, что украинские военные зенитные ракетные войска уничтожили три вражеских вертолета Ка-52 за полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 на восточном направлении.

Накануне украинские защитники уничтожили шесть воздушных целей:

два российских штурмовика Су-25,

ударный вертолет Ка-52,

две управляемые авиационные ракеты Х-59,

БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 24 января с начала полномасштабного вторжения силы обороны Украины уничтожили 289 российских самолетов и 281 вертолет.