Украинские военные уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса 24 января, 08:18 За полчаса украинские военные сбили три вертолета Ка-52 (Фото:Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ)

С начала суток вторника, 24 января, украинским военнослужащим удалось уничтожить три российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Как отметили в командовании, зенитные ракетные войска уничтожили вражеские вертолеты за полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 на восточном направлении.

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Накануне украинские защитники уничтожили шесть воздушных целей: два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.