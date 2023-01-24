Украинские военные уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса

24 января, 08:18
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За полчаса украинские военные сбили три вертолета Ка-52 (Фото:Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ)

За полчаса украинские военные сбили три вертолета Ка-52 (Фото:Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ)

С начала суток вторника, 24 января, украинским военнослужащим удалось уничтожить три российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Как отметили в командовании, зенитные ракетные войска уничтожили вражеские вертолеты за полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 на восточном направлении.

Видео дня

Накануне украинские защитники уничтожили шесть воздушных целей: два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

https://www.youtube.com/watch?v=WnuEd0CNqwM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вертолеты Вертолеты РФ Ка-52 Воздушные силы Война России против Украины

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