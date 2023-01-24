За сутки в Украине ликвидировали 690 оккупантов, уничтожили два самолета и четыре вертолета — Генштаб 24 января, 08:10 За сутки в Украине ликвидировали 690 российских оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 690 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 122 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 24 января, потери России в Украине составляют:

личного состава — около 122170 ( +690) человек ликвидировано,

+690) человек ликвидировано, танков — 3152 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 6284 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2148 ( +2) ед,

+2) ед, РСЗО — 448 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 220 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 289 ( +2) ед,

+2) ед, вертолетов — 281 ( +4) ед,

+4) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1897 ( +3),

+3), крылатых ракет — 749 ( +0),

+0), кораблей/катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4944 ( +8) ед,

+8) ед, специальной техники — 194 ( +1).

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Данные уточняются.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что из 50 тысяч российских заключенных, которых ЧВК Вагнера завербовала для участия в войне против Украины, осталось 10 тысяч.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ