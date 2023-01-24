За сутки в Украине ликвидировали 690 оккупантов, уничтожили два самолета и четыре вертолета — Генштаб
За сутки в Украине ликвидировали 690 российских оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 690 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 122 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 24 января, потери России в Украине составляют:
- личного состава — около 122170 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3152 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6284 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2148 (+2) ед,
- РСЗО — 448 (+1) ед,
- средств ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 289 (+2) ед,
- вертолетов — 281 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1897 (+3),
- крылатых ракет — 749 (+0),
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
- специальной техники — 194 (+1).
Данные уточняются.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что из 50 тысяч российских заключенных, которых ЧВК Вагнера завербовала для участия в войне против Украины, осталось 10 тысяч.