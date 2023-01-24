За сутки в Украине ликвидировали 690 оккупантов, уничтожили два самолета и четыре вертолета — Генштаб

24 января, 08:10
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За сутки в Украине ликвидировали 690 российских оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

За сутки в Украине ликвидировали 690 российских оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 690 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 122 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 24 января, потери России в Украине составляют:

  • личного состава — около 122170 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3152 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6284 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2148 (+2) ед,
  • РСЗО — 448 (+1) ед,
  • средств ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 289 (+2) ед,
  • вертолетов — 281 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1897 (+3),
  • крылатых ракет — 749 (+0),
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
  • специальной техники — 194 (+1).

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Данные уточняются.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что из 50 тысяч российских заключенных, которых ЧВК Вагнера завербовала для участия в войне против Украины, осталось 10 тысяч.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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