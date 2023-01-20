Когда взлетают МиГ-31К в Беларуси. В чем кроется опасность 20 января, 17:38 Эксклюзив NV

Именно из Беларуси российская авиация может обнаруживать и поражать цели над украинской территорией с расстояния 70−100 км

В Беларуси продолжаются совместные с Россией авиаучения. На сегодняшний день большинство оценок из источников, которым я доверяю, склоняются к тому, что, скорее всего, там происходят преимущественно демонстрационные действия, имеющие целью создать иллюзию, что Беларусь в ближайшее время может стать одним из основных направлений ожидаемого наступления России. И пример этих учений свидетельствует в пользу такой версии. Количество задействованных в учениях летательных аппаратов в другие времена просто прошло бы незамеченным и никто на это не обратил бы внимания. Дело в том, что один или два десятка вертолетов не делают погоды, если за ними нет сухопутной компоненты — пехоты и бронетехники.

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Кроме того, заслуживает внимания и оценка информационного пространства нашими белорусскими коллегами. В частности, они обращают внимание на демонстративную публичность и на чрезмерное освещение в официальных средствах информации этих совместных военных учений или других российско-белорусских мероприятий. И если раньше за любую такую информацию, фотографии или сообщения, что перехватывало КГБ Беларуси, очень жестко наказывали, то на сегодняшний день сама официальная власть пытается придать этому как можно больше публичности. Таким образом, это еще один аргумент в поддержку тезиса, что, скорее всего, это демонстрационные мероприятия.

Если говорить о воздушных угрозах, то на сегодняшний день самая большая из них идет от самолетов дальней или стратегической авиации России, которая запускает крылатые ракеты по территории Украины из-за зоны досягаемости украинских сил ПВО. Но для этого авиации РФ не обязательно заходить в воздушное пространство Беларуси, хотя воздушное пространство и территория Беларуси для российских воздушных и наземных сил остаются гораздо более безопасными, чем в самой России. Но здесь основная причина — политические ограничения для нанесения ударов по российским целям.

Если будет пуск и противодействие, то украинские истребители технически уступают.

Поэтому, если говорить о главной воздушной угрозе, то это стратегическая авиация, и она может делать свое черное дело, как и прежде, из глубокого тыла РФ. Возвращаясь к тактической авиации, авторитетные зарубежные военные аналитики отмечают неожиданно низкий уровень подготовки российских воздушно-космических сил к проведению комплексных операций в условиях активного противодействия. Российские ПКС, несмотря на численное и качественное преимущество, так и не смогли установить господство в украинском воздушном пространстве.

Угроза и преимущество российской тактической авиации сохраняются, но их тактика сводится к действиям малыми группами практически без пересечения линии фронта.