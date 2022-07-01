В разведке оценили риск нападения Беларуси и назвали количество военных у границ Украины 1 июля, 14:41 В Беларуси на границе с Украиной находятся семь батальонов (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Военному телевидению.

«Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям», — отметил он.

Видео дня

По словам Скибицкого, на сегодня на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси. Это побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

«Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси», — резюмировал он.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Сообщалось также, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.