Только запчасти и комплектующие. В ВСУ заявили, что Украина не получала от партнеров новые самолеты

20 апреля, 10:37
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Украина получила от партнеров запчасти и комплектующие для ремонта своей авиатехники (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

Украина получила от партнеров запчасти и комплектующие для ремонта своей авиатехники (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

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Украина не получала от партнеров новые самолеты, заявили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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«При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов на вооружении авиации Воздушных Сил», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Там добавили, что это позволит поставить в строй больше украинской авиатехники.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/357119026456052

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что другие страны передали Украине дополнительные запчасти, которые позволят нашей стране поднять в воздух больше самолетов. Он добавил, что благодаря этому, в Украины сейчас больше истребителей, чем было две недели назад.

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Ранее президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

С начала полномасштабного вторжения в Украину благодаря действиям украинских защитников Россия потеряла 169 самолетов, 150 вертолетов и 158 БПЛА. В то же время Воздушные Силы ВСУ подчеркивали, что у российских оккупантов есть доступ к более современным радарам и ракетным технологиям, они значительно превосходят украинские ВС по количеству и передовым технологиям.

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Воздушные Силы неоднократно призывали западных партнеров передать Украине более современные истребители и средства ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Самолеты Война России против Украины

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